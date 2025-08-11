Un nuevo incendio en Tarifa amenaza el entorno de la playa de Bolonia

Los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) se encuentran trabajando en estos momentos con medios aéreos y terrestres en un nuevo incendio forestal declarado en el municipio gaditano de Tarifa, en concreto, en el paraje Sierra de la Plata, una zona rocosa y de muy difícil acceso.

Dada la gravedad y la experiencia del incendio de hace menos de una semana, desde la Junta de Andalucía se ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca. Al igual que el fuego declarado en el paraje La Peña, el fuerte viento de levante está provocando que las llamas avancen sin control.

El fuego se produce apenas dos días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos.

En su cuenta oficial de X, el Infoca ha detallado que se han activado para trabajar en su control y extinción tres helicópteros semipesados, dos pesados y uno ligero, además de dos aviones anfibios ligeros, dos de carga en tierra y otro avión de coordinación.

Por tierra hay desplegados cuatro Brigadas de Refuerzos contra Incendios (Bricas), seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente y dos vehículos autobombas. Además, se ha activado una Unidad Avanzada de Análisis y seguimiento de Incendios Forestales y una unidad móvil de Meteorología y Transmisiones.

El incendio está provocando momentos de incertidumbre entre los habitantes de Tarifa. Por el momento no se ha dado a conocer si hay evacuaciones, pero según avanzan desde los micrófonos de Canal Sur, vecinos de la zona ya están saliendo de sus casas. Desde la playa de Atlanterra y de los Alemanes, se puede ver una enorme columna de humo que hace temer lo peor.

El Ayuntamiento de Tarifa ha pedido a la ciudadanía que evite la zona y siga la información oficial. Así, esta administración local se mantiene en coordinación con el Plan Infoca y las autoridades competentes.

Al amplio despliegue de efectivos aéreos y terrestres del Infoca les acompañan también agentes de la Policía Local de Tarifa, la Guardia Civil y el parque local de Bomberos, como ha apuntado el Ayuntamiento de Tarifa en sus redes sociales, asegurando que "preocupan la intensidad y dirección del viento".

Desde el Ayuntamiento de Tarifa se ha informado que se mantiene una coordinación permanente con el Plan INFOCA y las demás autoridades competentes para seguir de cerca la evolución del siniestro.