Esta la nueva medida de la DGT en Galicia que te puede beneficiar: hasta 2.000 € y dos puntos de carnet adicionales

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una serie de cursos de Conducción Segura y Eficiente (CSSE) que proporcionará distintos incentivos para los conductores que los superen.

Estos cursos, disponibles desde el pasado mes de marzo, están dirigidos a conductores de turismos (permiso B) y de motocicletas (permisos AM, A1,A2 y A). Entre los beneficios que puedes obtener completándolos, se incluye la posibilidad de disponer de dos puntos extra en tu carnet, siempre que no hayas alcanzado los 15 puntos y se mantenga un saldo de puntos positivo.

El reconocimiento en forma de puntos no es la única ventaja que podemos encontrar como conductores. En Galicia podremos recibir un incentivo económico si cumplimos una serie de requisitos.

2.000 € para permisos de conducción en Galicia

Los conductores gallegos dispondrán de una ayuda económica de entre 1.500 y 2.000 euros si quieren optar a permisos de conducción profesional (entre otros, los permisos C o D). Para acceder a esta prestación, los aspirantes deben cumplir con una serie de criterios establecidos por la DGT.

Los requisitos que exige Tráfico para optar a la ayuda son: contar con permiso de conducción en vigor y registrado en el RCI, saldo positivo de puntos en el momento de realizar el CSSE y no tener todavía los 15 puntos. La ayuda por curso es válida solo una vez cada dos años por tipo de vehículo y quedan excluidos los conductores noveles o quienes se hayan quedado sin puntos en el carnet.

Para recibir estos incentivos, los cursos CSSE deben contar con un mínimo de diez horas lectivas presenciales (1 h 45 min por sesión y práctica en vía pública o circuito). Una vez completados, se sumarán los 2 puntos.

En cuanto a las ayudas económicas, estas se tramitarán tras la aprobación del Real Decreto regulador. Contarás con dos meses para solicitarlas y un año para obtener el permiso profesional.

¿Cómo apuntarse en Galicia?

Puedes consultar si cumples los requisitos en la sede electrónica de Tráfico, a través de miDGT o con tu número de teléfono. Allí podrás verificar si eres elegible y los puntos de carnet disponibles. También podrás consultarlo por teléfono en el 060 o de forma presencial en Jefatura de Tráfico.

Una vez te asegures que cumples con los requisitos, solo tendrás que localizar un curso CSSE autorizado, inscribirte y completarlo. Si quieres obtener permisos profesionales, presenta la solicitud de ayuda dentro del plazo oficial una vez publicado el Real Decreto.

Esta medida forma parte del Plan Reconduce del Ministerio de Transportes para resolver la escasez de conductores profesionales en España y fomentar una conducción segura, eficiente y sostenible.