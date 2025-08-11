Maluma detiene un concierto para criticar a una madre: «Estaba meneando a su bebé como si fuera un juguete»
El cantante colombiano, que es padre de una niña de poco más de un año, frenó en seco su 'show' en Ciudad de México para dirigirse a una mujer que llevó a su hijo, de aproximadamente la misma edad
Un bebé en las primeras filas de un concierto de Maluma. La escena es desafortunada ya de por sí y, más allá de las letras de las canciones del colombiano, todavía lo es más cuando el pequeño ni siquiera lleva protección en sus oídos. Esto ocurrió en un 'show' del artista en Ciudad de México la pasada semana. Tras observar tal panorama, frenó en seco su actuación para dirigirse a la madre: «¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de 1 año a un concierto donde los decibelios están en la puta mierda?».
En un acto que algunos elogian por responsable y otros tachan de humillador, Maluma, micrófono en mano ante miles de personas, detuvo su recitan en la capital mexicana para dirigirse a una mujer que acudió con su hijo de aproximadamente 1 año. En un primer momento, los asistentes creyeron que el de Medellín iría a elogiar la presencia de un fan de tan corta edad, pero nada más lejos de la realidad. Con un gesto en su cara de total contrariedad, le espetó a la madre: «La próxima vez, protéjale los oídos, es un acto de responsabilidad».
Además, el colombiano criticó que la progenitora estuviera «meneando» al bebé de un lado para otro «como si fuera un juguete». «Ese niño no quiere estar ahí, se lo digo con todo el cariño y todo el respeto, ya que soy papá y nunca lo hubiera traído de un año a un concierto», le reprochó. Finalmente, zanjó: «Para la próxima, sea un poco más consciente».
Tras la charla, Maluma continuó con su cita con los mexicanos dentro de su gira ‘+Pretty +Dirty World Tour’, que le llevará el próximo miércoles a la urbe de Monterrey.
