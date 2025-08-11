El Gran Wyoming sorprende cantando «Miña terra galega» en sus vacaciones en Galicia

«Miña terra galega / donde el cielo es siempre gris / miña terra galega / es duro estar lejos de ti». Así definía en 1984 Siniestro Total un sentimiento que poco a poco se convirtió en un himno en Galicia. Y estas mismas palabras podrían resumir a la perfección las vacaciones de José Miguel Monzón Navarro, más conocido como El Gran Wyoming, en tierras gallegas.

El carismático presentador y humorista madrileño, aprovechando el parón veraniego de El Intermedio, disfruta de unos días de descanso en Laxe, en plena Costa da Morte, donde ya veraneó el pasado año.

Integrado plenamente en la vida local, Wyoming sosprendió a vecinos y turistas con un concierto improvisado en la terraza del bar O Bocho, escenario en que ya había dejado muestras de sus dotes musicales el pasado verano.

En esta ocasión, El Gran Wyoming deleitó a los visitantes que lo observaban admirados con Miña terra galega, recordando además en su interpretación los incendios que en los últimos días azotaron a la zona: «Miña terra galega donde el cielo es siempre gris, y con humo», cantó.

Los asistentes corearon el tema junto al artista, que le dio su particular toque humorístico y que dejó claro que, a partir de ahora, para El Gran Wyoming Galicia también es «miña terra».

La actuación no fue casual ni pilló a nadie por sorpresa, y es que antes de llegar a la televisión, el presentador se dedicaba a la música, una faceta que sigue cultivando y que en Laxe encontró un público entregado.