Galicia busca 1.600 trabajadores para la campaña de vendimia: 10 € la hora y sin experiencia previa

No todo el empleo en verano tiene que ver con el turismo y la playa. España es tierra de vinos y Galicia, con cinco vinos Denominación de Origen Protegida (DOP) y más de 33.200 hectáreas de viñedos, busca 1.600 trabajadores para la campaña de vendimia de 2025.

En Galicia, se espera que este año la vendimia genere 15.900 empleos a jornada completa y aportará el 1,4% del PIB de la comunidad. Los portales de empleo se llenan estas semanas con ofertas de trabajo para la campaña.

La empresa holandesa Randstad oferta más de 1.600 puestos de trabajo en la comunidad gallega para cubrir la campaña de este año, el mayor volumen de contrataciones de la compañía a nivel nacional.

Sin experiencia y con registro online

Se prevé que la campaña arranque a finales de este mes de agosto, entre la última semana y los primeros días de septiembre. Como otros trabajos del campo, el inicio dependerá de cómo evolucione el clima.

Desde Randstad señalan que «las zonas con mayor concentración de vacantes son O Salnés, Baixo Miño y Rías Baixas (Pontevedra), Ribeiro y Valdeorras (Ourense), y la zona de Vedra (A Coruña), territorios donde el viñedo tiene un fuerte peso económico, social y cultural».

Según informan desde la empresa, los puestos demandados son los cortadores y cargadores, es decir, quienes se encargan de la recolección y transporte de la uva. Son empleos a jornada completa, que exigen resistencia física, agilidad y capacidad para trabajar en equipo.

No se pide experiencia previa y las ofertas disponibles van desde los 8 hasta los 10 euros la hora. Las propias bodegas y cooperativas se encargarán de la formación necesaria para el puesto.

Todo se actualiza y el mundo del vino no se queda atrás. Para facilitar las incorporaciones, los interesados podrán consultar las vacantes y registrarse a través de canales online habilitados por Randstad pinchando aquí o acudir a la oficina de Randstad más cercana.