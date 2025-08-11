Francisco Berrocal, miembro del Movimiento pro Celibato Opcional en la Iglesia: "En el mundo de hoy el celibato no es un valor”

-¿Qué es MOCEOP?

-Es el Movimiento pro Celibato Opcional, una asociación que surge sobre el año 77 en Madrid y en ella nos hemos reunido curas de toda España que, sin dejar de ser creyentes, tomamos la opción de compartir nuestra vida con una mujer y formar una familia. Seguimos teniendo nuestra fe y actitud de servicio; pero por la situación jurídica de esta parte de la Iglesia no es posible prestar ya un servicio a las comunidades como sacerdotes.

-¿Por qué decidió en su día ordenarse?

-Estaba metido de joven en grupos cristianos y en esa actitud de seguir a Jesús empiezas a plantearte esa posibilidad, la de prestar ese servicio a la comunidad. Lo vas madurando y entré en el Seminario. Me ordené en la Catedral de Málaga con 25 años, tras seis años de estudios. Estuve año y pico destinado en varios pueblos de la Axarquía.

-Y decidió dejarlo.

-Estando contento con la labor de sacerdote, me surge la necesidad de compartir mi vida con una persona y la posibilidad de una familia. Se lo planteé al obispo, Fernando Sebastián, y me dijo: Paco, esto ya sabes que no es posible. Pensaban que era una crisis de fe pero no, no tenía ninguna. Con todo el dolor de mi corazón lo dejé y me puse a estudiar Magisterio para ganarme la vida; pensé que podía hacer mucho trabajo con las personas. Hoy soy maestro, estoy casado con una enfermera y tengo dos hijos. Me casé por lo civil, por la Iglesia no nos podíamos casar, aunque nos casamos ‘en cristiano’.

-¿Perdió la fe en algún momento del proceso?

-Al revés, se ha hecho más madura. Aparte, sigo estando en grupos cristianos. Además, participo en varios colectivos como Amnistía Internacional o Greenpeace y estoy afiliado a un sindicato, porque las condiciones laborales son las que hacen que las personas tengan un trabajo y un ingreso dignos; y todo eso hay que trabajarlo desde el Evangelio.

-¿El celibato obligatorio nace de los Evangelios?

-El celibato obligatorio para el clero es un invento ‘andaluz’. El primer sitio de la Cristiandad en el que se estableció fue en la provincia romana de la Bética, en el concilio regional de Elvira (Granada) en torno al 310 d.C. Uno de los puntos que se aprueban es que los sacerdotes sean célibes, así que los que estaban casados tenían que vivir también sin tener relaciones con su mujer. El celibato obligatorio comenzó en la Bética y se extendió al resto.

-Pero en las iglesias católicas orientales, que tienen como jefe al papa, ¿se aplica?

-Esa medida la adoptó la Iglesia católica latina; pero la Iglesia católica oriental nunca aceptó el celibato obligatorio. Solo los obispos son célibes; pero el resto de los curas no. Hay curas ucranianos que tienen su familia. Hablamos, por tanto, de una norma que lleva 1.700 años en esta parte occidental y que provoca que un cura no pueda vivir su afectividad, no pueda relacionarse con su mujer ni sepa lo que es una familia.

-Por tanto, el celibato no lo establece Jesús.

-En modo alguno. Pedro y el resto de los apóstoles tenían su familia, estaban casados. Hay un texto en Corintios, 9, en el que San Pablo habla del derecho que tienen los apóstoles a tener su esposa. Es muy interesante porque para eso utiliza el término ‘uxor’, que significa ‘esposa’ en latín. En la traducción de la Vulgata de San Jerónimo él lo traducía correctamente al principio; pero luego en las traducciones se emplea la palabra ‘mujer’ en el sentido de ‘asistenta’.

-¿Son muchos los sacerdotes que en España han dejado el ministerio por esta causa?

-Desde finales del siglo pasado casi un tercio. Es una pena y un motivo de reflexión: cualquier colectivo que prepara a sus miembros durante seis años y esos miembros lo dejan, debe hacernos preguntar qué pasa.

-¿Pesa mucho la visión de la sexualidad en el Cristianismo?

-En el Cristianismo hay una relación difícil con la sexualidad, no por el Cristianismo en sí, sino un poco por la filosofía que veía la sexualidad como algo pecaminoso y sucio; cuando la sexualidad forma parte del ser humano y Dios nos crea sexuados. Después se habla de razones económicas para el celibato: si moría un cura, lo que tuviera pasaba a ser del obispo. Lo cierto es que en el mundo de hoy el celibato no es un valor; por mi experiencia la gente lo que valora es tu capacidad de servicio, de estar disponible y atento a sus problemas.

No creo que el que estén casados les haga ser menos serviciales"

-Precisamente, los defensores del celibato señalan que un cura casado no estaría tan disponible para los demás.

-Soy maestro y entre mis alumnos tengo hijos de médicos, de militares y de bomberos, y están casados. No creo que el que estén casados les haga ser menos serviciales. En el caso de mi mujer, es enfermera, y por las noches estaba de guardia dando su tiempo por curar a otras personas, mientras que yo estaba con mis hijos; no estaban solos. Un cura, porque esté casado ni le quita ni le pone.

-Entonces, ¿cómo calificaría el celibato?

-Como algo injusto, cruel e inhumano. Dios nos ha creado sexuados, y dentro de esa libertad que nos da, ya nos suscitará si tienes que tener una pareja o no. El espíritu de servicio no tiene nada que ver con estar casado; al revés, es muy duro vivir solo, no tener a nadie que te reconozca, ninguna pareja con la que desarrollar la efectividad y ha provocado y sigue provocando mucho daño; por eso hay que dejarlo opcional.

-¿Hay alguna relación entre el celibato y las denuncias por agresiones sexuales de miembros de la Iglesia?

-Claro que sí. Si no puedes vivir tu afectividad, si tus impulsos sexuales no los puedes desarrollar, ahí no hay un desarrollo normal. Es muy bueno que todo esto esté saliendo, que nadie se calle; y ya los obispos, además de que la ley los obliga, lo denuncian. Ahí el papa Francisco, y anteriormente Benedicto XVI, ya dieron el paso de pedir perdón.

-¿A las mujeres se les debe permitir ejercer el sacerdocio?

-Por supuesto.

-¿Está a favor del matrimonio homosexual?

-San Juan nos dice que todo amor verdadero viene de Dios, entonces, si Dios hace surgir el amor entre dos hombres o dos mujeres, ¿nosotros ahí qué tenemos que decir?. Celebrarlo y desearles que les vaya muy bien.