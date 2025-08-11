Una tiktoker estadounidense comprueba si Vigo es feo: «Esto es el paraíso»

Se suele decir que la bellezaestá en los ojos del que mira, pero hay lugares que se han ganado la categoría de feos o bonitos por consenso popular. En cambio, otros sitios suscitan un debate que nunca termina de cerrarse. En las redes sociales ha resurgido uno de estos debates, después de que la tiktoker estadounidense, Rachel Anne, visitase Vigo para comprobar si es feo.

«Algunas personas me han dicho que Vigo es un poco feo», afirma Rachel en uno de sus últimos vídeos subidos a TikTok, plataforma en la que suma más de 66,8 mil seguidores. La influencer visita la ciudad para comprobarlo con sus propios ojos.

Rachel Anne, que se define como «una estadounidense enamorada de Galicia», visita algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad olívica para aportar su granito de arena al debate.

«Esto es el paraíso»

El primer lugar que visita la creadora de contenido es el puerto deportivo, del que comenta con humor: «los barcos son más grandes que mi piso en Madrid», antes de pararse a apreciar uno de los símbolos locales: el Sireno. Aunque Anne parece dubitativa al entrar a valorar el «arte moderno», termina afirmando: «No sé que será eso, pero mola».

Mientras pasea por el centro, la tiktoker apunta que «es verdad que todo es como 'color cemento'», pero destaca alguno de los edificios y asegura que le «encanta» encontrar que todo sea peatonal en esa zona al continuar la subida desde la plaza de Porta do Sol.

Una experiencia que no puede esquivar ningún visitante son las cuestas. Tras subir con esfuerzo un tramo de escaleras, afirma que «las subidas te matan, pero luego tienes estas vistas de la ría» y muestra a cámara una escena en la que se puede apreciar el mar en calma y las playas y casas del otro lado.

Para cerrar el vídeo, la influencer se acerca hasta las playas de la ciudad. «Los edificios en Vigo te pueden gustar más o menos, pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo con que esto es el paraíso», sentencia.