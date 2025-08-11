Más de un centenar de municipios de Ourense y Pontevedra, en alerta roja

Más de un centenar de municipios del interior de Pontevedra y de Ourense estuvieron ayer en alerta roja por altas temperaturas y la Xunta determinó la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta las 21.00 horas. Además, en la montaña de Lugo se declaró el nivel naranja, mientras que en el centro y el sur de Lugo se activó la alerta amarilla.

La máxima temperatura del día en Galicia se recogió en el municipio lucense de Ribas de Sil, donde los termómetros alcanzaron los 43ºC a las 17.20 horas, según registró la estación de Meteogalicia. La temperatura récord en España se registró en Badajoz, donde a las 17.30 horas, la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registró 43,1ºC. De este modo, el municipio lucense fue el segundo donde más calor hizo ayer de todo el territorio nacional.

Asimismo, en el municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras se registraron 41.2 ºC a las 16.30 horas, en Pantón (Lugo), los 41 ºC, en Rubiá (Ourense) los 40.9 y en Monforte de Lemos (Lugo), los 40.5 ºC, según recogieron las estaciones de Meteogalicia.

En el interior de Pontevedra, Ponteareas alcanzó los 37,3ºC, Porriño los 36,5ºC. y Tui los 34.2ºC.

El calor tampoco afloja por las noches, que continúan siendo tropicales. En Tui, se alcanzaron los 22,9ºC en la noche del sábado al domingo, y los 22, 8ºC en Carnota. En otros puntos de la comunidad, como en Salceda de Caselas, las mínimas alcanzaron los 22,5ºC, en Oia, los 22,1ºC y en Vigo, los 22ºC.

Hoy se prevé un descenso de las temperaturas máximas en toda la comunidad. Según las previsiones de Meteogalicia, durante el día de hoy aumentará la inestabilidad atmosférica, por lo que se aguarda una jornada de cielos parcialmente nublados con probabilidad de chubascos de carácter tormentoso. En la franja costera predominarán las nieblas, especialmente en las primeras y últimas horas del día. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, por lo que las noches continuarán siendo calurosas, con niveles que alcanzarán los 20ºC en Ourense, los 19ºC en Lugo y los 18ºC en Vigo.

En cuanto a las máximas, sufrirán un ligero descenso, por lo que no se espera que sobrepasen los 40ºC en Ourense, mientras que en Lugo descenderán hasta los 32ºC, máxima que se prevé que se alcance también en Santiago, mientras que Pontevedra no se superarán los 28ºC y Vigo se quedará en los 26ºC.

Mañana martes, la entrada de una masa de aire húmeda procedente del océano Atlántico permitirá un descenso generalizado de las máximas en toda la comunidad, mientras que las mínimas no experimentarán cambios. Así, se prevén máximas de 38ºC en Ourense, de 33ºC en Lugo y de 31ºC en Pontevedra. En Vigo, la previsión es que los niveles máximos no superen los 28ºC, mientras que en A Coruña se espera que los termómetros se queden en los 24ºC. Repecto a las mínimas, oscilarán entre los 15ºC de Pontevedra a los 20ºC de Ourense.

El cielo presentará nubes de tipo medio y alto con momentos de alternancia de nubes y claros. Por la tarde, aumentarán las nubes de evolución con posibilidad de chubascos de tipo tormentoso en el interior de la comunidad. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios.

Alivio en las temperaturas

El miércoles, se debilitarán las altas presiones por la presencia de esa masa de aire húmedo y también por aire frío en capas altas. Esto dará lugar a una alternancia de nubes y claros, con el cielo más cubierto en el tercio norte. A partir del mediodía aumentarán las nubes de evolución con posibles chubascos en la montañas del sureste de la comunidad.

Las temperaturas descenderán ligeramente en Ourense, donde se espera que se alcancen los 35ºC en Ourense y en Santiago, donde no se superarán los 26ºC. En Pontevedra y Vigo se prevé que se mantengan los niveles del día anterior. Las mínimas se mantendrán similares a las de la jornada anterior.

En el resto del país, hoy contunuarán las temperaturas significativamente elevadas. La Aemet prevé tormentas y chubascos con probabilidad de ser localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento en Pirineos y sur de la ibérica. Mañana, sin embargo, se prevén temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península.