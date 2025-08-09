Las incautaciones de la ‘píldora del amor’ se disparan en Galicia: más de 2.600 unidades aprehendidas en un año

Menos cocaína, menos marihuana, menos hachís, pero muchas más unidades incautadas de MDMA y derivados. La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera decomisaron a lo largo del pasado año en la comunidad gallega 2.689 pastillas de MDA, también conocida como ‘píldora del amor’, una variante del MDMA (abreviatura de metilendioxi-metanfetamina), que generalmente se consume en comprimidos.

Las fuerzas de seguridad del Estado confiscaron en Galicia el 28,31% de las unidades de esta droga incautadas en España, de cuyo incremento en el consumo ya empezó a advertir el Ministerio de Sanidad hace cuatro años. La Estadística Anual de Drogas, elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) con datos de 2024, apunta a un espectacular aumento de las incautaciones de MDA del 998% en el territorio gallego en tan solo doce meses.

Se trata de una droga sintética cuyos efectos, según el Ministerio de Sanidad, van desde la excitación a efectos entactógenos a nivel emocional y cognitivo, amplificación de la introspección o cambios senso-perceptuales principalmente a nivel auditivo y táctil. Entre sus efectos secundarios se encuentran la deshidratación, la hipertensión y los fallos cardiacos.

Esta no es la única forma ni variante de MDMA que se halla en la lista de drogas incautadas compartida por el Ministerio del Interior. El MDMA cristal (es decir, cristalizado), la forma en la que más se decomisó en el conjunto estatal —unos 472 kilos, de los que solo 0,61 fueron en Galicia—, o el MDMA-éxtasis también figuran en la lista, aunque su incautación en la comunidad es residual.

El tráfico de drogas terminó el pasado año con más de 10.558 personas denunciadas en Galicia, una cantidad reducida si se tiene en cuenta que entre todas las comunidades autónomas esta cifra ascendió hasta las 373.567. A la cabeza está Andalucía, uno de los grandes puntos de entrada de estupefacientes en España.

En cuanto a los detenidos por delitos contra la salud pública o tráfico de drogas, en Galicia fueron 663, frente a los 24.012 a nivel estatal. De nuevo, encabeza la lista Andalucía (6.725), seguida por la Comunidad de Madrid (4.968) y la Comunitat Valenciana (4.184).

La cocaína se mantiene como la droga más incautada

Con más de 1,9 toneladas aprehendidas, la cocaína sigue siendo el estupefaciente más intervenido en la comunidad, a pesar de haber sufrido una caída de un 85% con respecto al año anterior. Así, fue la menor incautación desde el año 2021, representando tan solo el 1,55% de los decomisos en España.

El informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado refleja una caída también en las aprehensiones de hachís, con 139 kilos, una caída que roza el 83%. Situación similar ocurrió con la marihuana en Galicia, donde las fuerzas de seguridad incautaron unos 118 kilos, lo que supuso en torno a un 65% menos que el año anterior.

En lo referido a la heroína se observa, asimismo, un descenso significativo con el decomiso de la mitad que en 2023, unos 28 kilos. Con todo, esta cantidad supuso un 22% de todo lo confiscado en el conjunto de las comunidades.

¿Qué ocurre en España?

A nivel estatal, continúa al alza la cocaína, con cerca de 124 toneladas incautadas en tan solo un año, lo que se traduce en un incremento del 5,21%. El mayor alijo se aprehendió a principios del mes de noviembre en el gaditano Puerto de Algeciras, tras detectarse más de 13 toneladas de droga oculta entre cajas de plátanos en un contenedor procedente de Ecuador. Se trata de la mayor incautación en la historia del narcotráfico en España. Esto sitúa a Andalucía a la cabeza en tráfico de cocaína.

El hachís se mantiene, un año más, como el estupefaciente más decomisado en España, con un total de 119 toneladas, si bien baja de manera brusca con respecto a 2023, cuando entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera confiscaron casi 358 toneladas. También cae la cantidad de marihuana requisada, en torno a 42 toneladas, lo que supone la cifra más baja del último lustro.