Sin tregua en las cuencas del Miño, en alerta hasta el sábado

La jornada de hoy será muy parecida a la de ayer en cuanto al termómetro, según el pronóstico de Meteogalicia. Más de 180 municipios continuarán en alerta amarilla o naranja hasta mañana cuando las temperaturas bajen en buena parte del territorio gallego. No obstante, la alerta por intenso calor continuará sin dar tregua al menos hasta el sábado en la cuenca del Miño tanto en Pontevedra y Ourense.

El pronóstico del servicio gallego de meteorología es que hoy haya alerta naranja en este área de Ourense así como en Valdeorras. Sin embargo en esta última descenderá a amarilla mañana sábado.

En dicha jornada el aviso amarillo estará vigente para el sur de Lugo así como de Ourense y el Miño en Pontevedra. En el resto de la comunidad no habrá avisos con lo que se estabilizará –en principio– la situación.

Eso sí tanto en Lugo (excepto la zona costera) como en Valdeorras habrá chubascos. El sábado seguirán las ligeras precipitaciones en toda la provincia de Ourense.

En detalle hay que señalar la previsión de que en las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa –debido a la bruma– las temperaturas abarquen desde los 23 a los 28 grados. No obstante en Vigo y Redondela los termómetros podrían subir hasta los 31.

En el caso de Bergantiños, A Coruña y Ferrolterra las temperaturas también variarán entre los 23 grados y los 29, aunque las rías coruñesas se situarán en 30 grados y Compostela seguramente en 34º.

Ya en Lugo, fresco otra vez en la Mariña lucense entre 20 y 22 grados de máxima para en el centro y sur de Lugo rondar los 34 y 36 grados. En todo Ourense hoy la temperatura no bajará de los 33 o 35 grados para Leiro u Ourense alcanzar los 40 o 41º.

En la provincia pontevedresa, elevadas temperaturas –alrededor de 34º– en O Deza mientras que Condado-Paradanta llegará a los 35.

Ya pasando al sábado hay que destacar que las brumas solo persistirán por la tarde en la ría de Pontevedra por lo que en las Rías Baixas pontevedresas subirán las temperaturas llegando a los 33 grados en Pontevedra y los 29 de Vigo al igual que en toda la provincia salvo en la zona de Baiona que podrían no pasar de los 23 y en A Guarda que seguramente se quedarán en 29.

Mañana sábado en Ourense bajará uno o dos grados la temperatura máxima al situarse en 38 grados.

En cuanto a las cifras logradas ayer, Meteogalicia informa de que la máxima temperatura se localizó en Leiro (Ourense) con 41,3 grados, seguida de la capital de la provincia con 41,2º.

La tercera máxima se registró en Vilamartín de Valdeorras, con 40,5º aunque en Míllara, Pantón (Lugo) llegaron a 40,2 grados centígrados.

En la jornada de ayer destacaron los 15 grados de Cíes o los 20 y 24 contabilizados en dos estaciones distintas de Vigo, si bien en Baiona se quedaron en 19.Entre las temperaturas más altas en la provincia pontevedresa se encontraron los 28 grados de Lalín o los 27,8 de Gargamala.