Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Demuéstralo en nuestro nuevo test de actualidad
Redacción
Pon a prueba tus conocimientos con nuestro test de actualidad semanal. Cada semana seleccionamos algunas de las noticias más destacadas y te retamos a acertar. ¿Cuánto sabes de lo que ha pasado en los últimos días?
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- ¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones
- El deterioro veranea en O Grove
- Vigo pierde el tren directo a Oporto por la antigüedad del material usado