El seguro obligatorio que debes tener en Galicia si tienes patinete o bicicleta eléctrica a partir de este mes

Antes de iniciar el parón veraniego político, el Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de Ley de Responsabilidad Civil y del seguro de vehículos de motor. Como novedad principal, la ley amplía la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil a patinetes y bicis eléctricas con más de 250 W de potencia y capaces de superar los 25 km/h.

Con la implantación de la ley, los dueños de estos vehículos de movilidad personal (VMP) tendrán seis meses desde la publicación de la norma en el BOE para contratar una póliza. Quien no disponga de una pasado ese tiempo, podrán ser sancionados por las autoridades.

¿Cómo contrato un seguro para mi patinete eléctrico?

Quienes quieran contratar un seguro para su patinete o bicicleta solo tendrán que acudir a una compañía de seguros y aportar los datos del titular y del vehículo. Es importante que los usuarios no olviden hacer el trámite, ya que las sanciones podrán ser equiparables a las de un turismo.

Los VMP que no alcancen la potencia nominal de 250 W o supere los 25 km/h de velocidad seguirán exentos de contratar un seguro, pero las autoridades aconsejan un seguro voluntario. Por su parte, los vehículos agrícolas e industriales también deben contar con una póliza.

Reforma de la ley de seguros: ayudas y coberturas mejoradas

La reforma de la norma también amplía la protección a las víctimas, que pasarán a contar con 24 horas de rehabilitación domiciliaria frente a las 16 que estaban establecidas. De la misma forma, la asistencia psicológica a familiares se alarga de seis a 12 meses.

Asimismo, en el caso de que la aseguradora del responsable entrase en quiebra, el Consorcio de Compensación de Seguros se hará cargo de abonar las indemnizaciones.

Otra de las novedades en esta modificación tiene que ver con la vigencia de la ITV. Como incluyen en una enmienda de la reforma, las aseguradoras deben verificar que el vehículo cuenta con la ITV en vigor el día antes de renovar la póliza. En caso de no tenerla superada, podrás firmar un seguro temporal hasta completar la inspección.

Estas novedades se alinean con la directiva europea en esta materia, que incluye, entre otras medidas, que el Ejecutivo cuente con un censo estatal de VMP antes del 2 de enero de 2026.