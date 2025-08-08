«No me esperaba volver a Cuba y ser tan querido por la juventud»

Conocido por haber revolucionado la música cubana del siglo XXI y con antepasados vigueses, el cantante y compositor Raúl Paz visita la ciudad olívica por primera vez en una nueva etapa profesional, puesto que dentro de un mes rescatará un álbum de salsa grabado hace 25 años en Nueva York.

—Quince discos después, en este 2025 ha lanzado «Guajiro Chic», ¿qué marca la diferencia en este trabajo?

Es el regreso al centro, a los orígenes, es dejar de ser esa persona que me fui construyendo durante tantos años, porque a mí me ha hecho mucho bien volver al campo, volver a la tierra, pero literalmente, a recoger en mi huertita y estar en contacto con este tipo de gente que no se fue a una ciudad y que se quedó. En Cuba hay mucha música por todos lados y en el campo también. Encontrar esos modales musicales de mi región ha sido fabuloso, por eso el regreso al guajiro, la persona de campo, tal y como soy, porque no me puedo pretender un agricultor, es cierto que me ha hecho mucho bien. Este disco es un poco eso: cómo esa persona que anduvo por el mundo vuelve.

—Sucede también en la música de Galicia, y en el resto de España, que se vuelve a la raíz, ¿hay un cambio de mentalidad?

Sí y para mí ha sido muy interesante porque, en realidad, el primer contacto que yo tuve con la raíz fue cuando me fui, porque al irte empiezas a sentir la necesidad de encontrarte. Yo llegué a París a estudiar música clásica y la única manera de salvarme de aquella locura, ante otra lengua y otro país, era decir: ‘¿De dónde vengo?’. Mi regreso empezó en París, empecé a plantearme por qué tuve que irme, por qué me fui, quería conocer mundo, vale, pero para poder conocerlo, tenía que conocerme yo, y ahí es cuando empecé a escuchar los clásicos. Mi regreso a Cuba empieza en París, cuando empiezo a escuchar lo que no conocía, porque antes no era muy moderno escuchar los clásicos, yo quería rock y pachanga, pero en todos mis discos, aunque yo agarrara cualquier tipo de dirección, siempre había uno o dos temas que iban a la raíz, y en este último, que ya estoy físicamente de regreso a la raíz, ha sido combinar todo lo que yo he sido en estos años con la música del campo cubano y de la región de donde vengo, que es Pinar del Río.

—Es la búsqueda de la identidad, pero también lo que aporta un valor añadido, porque da la sensación de que vivimos un mundo que tiende hacia la homogeneización.

Exacto. Yo creo que eso es lo que nos vendieron y entramos en esa bobería de que todos tenemos que ser iguales. Por otra parte, cuando eres artista, poco a poco, tienes que buscar tu identidad propia y esta siempre va más con de donde venimos, por eso para mí este disco es el regreso a esa Cuba compleja, a donde yo he vuelto después de tantos años fuera, todo un reto. Tenía que hacerle ese homenaje a mis padres, a todo ese mundo en el que yo me crié y que negué durante una etapa. Estoy feliz porque he encontrado puntos que musicalmente no sabía de donde venían.

El músico y compositor Raúl Paz. / Pedro Mina

—«Nadie debería escaparse para buscar felicidad», dice en uno de sus nuevos temas, ‘El primo’. Y llega cuando asistimos a deportacion es en EE UU, a «cacerías» de migrantes en algunos puntos de España, y ha sido recibido con comentarios como: «Ese primo somos todos los cubanos».

Vivimos en un mundo del cual, no me quejo, existe la posibilidad de ir, ver, mirar, pero lo que no creo que sea normal es tener que escaparse, que sea obligatorio para tu supervivencia. Si no quieren inmigración, resuelvan los problemas de los países. Lo que está pasando en EE UU, me parece horrible, un país que utilizó tanto la migración... ellos mismos son migrantes, y que ahora de pronto ya no sea válida y que sea culpa de los que se fueron... Yo creo que es culpa de los lugares. Si en África se invirtiera más, los africanos se quedarían.

—Y si no se explotara esos lugares.

Exacto. Si no se explotaran y les dejaran vivir en paz, entonces no tendrían que irse a vivir a Europa. Y de la misma manera un cubano, un colombiano o haitiano. Cuando eres cubano, el ritmo está por ahí y yo me considero de una tendencia cubana que es la música texto, para mí los textos son muy importantes. El ritmo no me lo he podido sacar de encima, porque lo llevo dentro, pero para mí es importante una mezcla de los dos, porque cuando eres artista es importante transmitir, posicionarte. Siento mucho que haya que escaparse para buscar felicidad, creo que a la gente deberíamos dejarlos ser felices en su sitio, porque nada es mejor que tu hogar, en donde están tus referencias y, en la gran mayoría de los casos, la gente se va por necesidad. Es un problema global que no se va a solucionar echando a nadie de ningún lado.

—¿Es complicado desarrollar una carrera artística en Cuba?

Mi caso es algo particular porque me fui joven a estudiar música clásica al conservatorio de París. Allí, para ganarme la vida, empecé a tocar en bares e hice una carrera por ahí. Volví a Cuba 20 años después, porque hubo una época en la que me prohibieron, pero para mí era importante regresar a ese país que en un momento me negó la posibilidad de estar, porque durante muchos años no podía regresar. Cuba está atravesando una situación muy compleja, porque se da la contradicción perenne entre todo lo que se quiso hacer bien y no se hizo, vivimos entre lo que queríamos hacer y no hicimos y lo que ya no podemos hacer de lo que queríamos hacer, y se da un estancamiento. Es difícil ser artista en Cuba hoy, porque quizás nunca ha sido un lugar en el que se pueda hablar francamente, primero al ser colonia, luego pseudocolonia americana, y después con un régimen que tenía buenas intenciones pero en el que la palabra es controlada. Sin embargo, a pesar de tener toda una carrera ya hecha, para mí ha sido muy interesante volver a Cuba y ser tan querido por la juventud, no me lo esperaba.

—Eso contrasta con el auge del reguetón u otras tendencias como la música urbana.

-¡Es que yo llegué a Cuba cuando el reguetón empezaba a romper! Pero pienso que todo movimiento musical nos lleva a algún lado interesante, de hecho, muchas veces los grandes movimientos que hoy consideramos importantísimos empezaron por sonoridades que eran estridentes para determinadas personas o con lenguajes vulgares para otras. Cuando volví, pensé que la música texto con esa tendencia caribeña no iba a funcionar, pero no. Antes hablábamos de que nos han llevado a un 'formataje', pero la magia de las personas es que a pesar de todo eso siempre se va a tender a romper el formato, y lo que ha pasado en los medios, en las radios, televisiones, es que nos obligan a todos a escuchar la misma música, y yo creo que poco a poco vendrán nuevas generaciones que van a querer abrirse e ir a buscar otras cosas. Lo que nos puede hacer fuertes es la diversidad, es lo único que nos hace fuertes como ser humano, y en la música y en el arte, es igual. Para mí, el gran problema del reguetón es que si todo el mundo lo hace, será muy aburrido. Me crié en una época, en los 70, en donde había mucha diversidad y era espectacular, era muy válido, yo era muy metalero y en los 70 empezó la disco y sin embargo esa disco trajo cosas muy buenas también. Para mí ha sido muy bonito volver a Cuba y ver explosión tan grande de mi música, porque ver a jóvenes cantando mis letras ha sido una bendición.

—Hace referencia a la diversidad. En su caso, se ha atrevido con ritmos como el hip hop o el rock, siempre manteniendo también su propio estilo, ¿qué le fue llevando a experimentar con los distintos géneros?

Vengo de la música clásica y, cuando vienes a la música clásica, en mi caso, tuviste que pasar por muchas épocas para estudiarla, desde los románticos a los contemporáneos. Y ahí está lo bueno de la música, que hay de todo. Después también hay que entender en qué no eres bueno, que es muy importante, porque no se puede hacer de todo. En este sentido, te doy una primicia, en septiembre vamos a lanzar un disco de salsa que grabé en Nueva York hace 25 años. Salsa yo, ¡el que era metalero! En aquella época yo estaba en París y era metalero, pues vino el productor más famoso de entonces y me propuso ir a Nueva York a tocar salsa, ¡pues vamos!, dije. Venir de la música clásica no me da complejo para intentar nada y cuando llegué a Nueva York es cierto que dije que aquello de la salsa no era lo mío, como experimento me parecía bien, pero como disco decidí que no lo sacaba. Me trajo problemas con la casa de discos, pero yo no me identificaba con aquello y logré negociar y les propuse otro que sí quería hacer. Tuve mucha suerte porque además fue el disco que me catapultó, Mulata. Y el de salsa quedó ahí y ahora lo vamos a lanzar, es un recuerdo de aquella y me da mucho placer poderlo sacar ahora, no porque vaya a ser un bum, sino porque siento que ahora es el momento y porque marca las diferentes épocas de una vida, de uno mismo, porque nada es lineal y hay que ir viendo hacia donde va el cuerpo, hacia donde va la mente, y tratar de hacerlo lo más honestamente posible.