Las medusas huevo frito se duplican en las playas de Galicia: cómo es su picadura

Con el cambio climático y la subida de temperaturas es cada vez más común encontrar nuevas especies de medusas en las playas de Galicia. Entre estos visitantes indeseados, la 'medusa huevo frito' ha duplicado su presencia en nuestras costas, pero no todo el mundo conoce cómo es su picadura.

Aunque no es tan temida como la carabela portuguesa, las dos especies que se conocen como medusa huevo frito, la Cotylorhiza tuberculata (más común en el Mediterráneo) y la Phacellophora camtschatica pueden resultar muy molestas.

Aunque estas aguavivas tienen un escaso nivel de toxicidad, lo mejor es evitar su picadura. Para ello, lo mejor es conocer cómo es este animal.

¿Cómo identifico una medusa huevo frito?

El nombre da una imagen bastante clara de su aspecto, con un cuerpo transparente coronado por un elemento redondo y amarillo o dorado que recuerda al alimento. Su cuerpo tiene forma de campana y lo habitual es encontrarla flotando a la deriva en aguas costeras, poco profundas y cálidas.

Como otras especies de medusas, estas pueden aparecer en enjambres masivos durante los meses de verano. Los tentáculos de este animal son largos y delgados, además de estar recubiertos de células urticantes.

Estas células, que contienen un veneno que utilizan para capturar a sus presas. En humanos, su picadura, aunque no sea muy peligrosa, pueda provocarnos dolor, inflamación, enrojecimiento e irritación en la piel.

¿Qué hago si me pica una medusa huevo frito?

Las autoridades sanitarias recuerdan que lo primero que debemos hacer en caso de picadura es salir del agua. De esta forma, evitaremos recibir nuevas picaduras. Asimismo, debemos enjuagar la piel con agua salada, eliminando las toxinas y restos de tentáculos. Es importante no utilizar agua dulce, ya que esta puede activar las células urticantes.

Por otra parte, debemos evitar rascar o frotar la piel. Podemos aplicar hielo o un paño frío que nos ayude a reducir la hinchazón y aliviar el dolor. De igual forma, aplicar una crema o pomada con corticoides puede reducir la inflamación cuando la picadura causa una reacción fuerte.

En cualquier caso, conviene desaconsejar el uso de métodos populares bastante extendidos en el imaginario colectivo, como puede ser utilizar vinagre u orina. Estos métodos pueden liberar más toxinas y empeorar la situación.

En el caso de una reacción alérgica grave o si la picadura ocupa una gran parte de tu cuerpo, debemos acudir cuanto antes a Urgencias.