Documentan un nuevo caso de canibalismo neolítico en Atapuerca

Un equipo multidisciplinar de investigadores, entre ellos miembros del Instituto de Arqueología de Mérida, ha descrito un nuevo episodio de canibalismo en el Yacimiento de Atapuerca (Burgos), un evento ocurrido hace unos 5.700 años, en el Neolítico final. Los investigadores atribuyen este suceso a conflictos locales entre grupos, pero sin que se hayan detectado indicios relacionados con ceremonias o rituales.

Se trata de la principal conclusión de un estudio publicado ayer en la revista Scientific Reports y que ha documentado un episodio de violencia entre grupos ganaderos del neolítico que derivó en un caso de canibalismo que muy probablemente enfrentó a grupos vecinos o a locales con recién llegados.

Los restos encontrados en la cueva de El Mirador corresponden al menos a 11 individuos, incluidos niños, adolescentes y adultos que fueron despellejados, descarnados, desarticulados, fracturados, cocinados y finalmente consumidos, según las evidencias que los expertos han hallado en los huesos. Asimismo, todos los individuos consumidos eran de origen local y fueron devorados en un espacio de tiempo muy breve, tal vez algunos días, y la datación por radiocarbono sitúa el episodio en un momento muy concreto: hace 5.700 y 5.570 años, en una fase final de ocupación neolítica de la cueva, justo antes de que el espacio cambiase de uso para ser utilizado como cueva sepulcral.

Palmira Saladié, investigadora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y del Instituto Catalán de Paleoecologia Humana y Evolución Social (IPHES), que ha coordinado los estudios junto al Instituto de Arqueología de Mérida, subrayó que el canibalismo es una de las conductas más complejas de interpretar, debido a la propia dificultad que implica el consumo de seres humanos por parte de otros, a lo que ha sumado los prejuicios de la sociedad actual, que tiende a interpretar esa conducta siempre como un acto de barbarie.

En declaraciones a EFE, Saladié destacó la relevancia del hallazgo por enmarcarse en un momento temporal en el que se desconocía que existiera el canibalismo y corroborar así que es una conducta más común de lo que habíamos pensado», y aunque no han hallado evidencias de rituales, ha observado que «es difícil pensar que no las hubiera».