Aplazada la declaración de San Simón y Meirás como Lugares de Memoria Democrática

El Gobierno central ha ratificado que contempla hacer efectiva la declaración del Pazo de Meirás y de la Illa de San Simón como Lugares de Memoria Democrática, confirmando que «está previsto y pendiente de publicar en el BOE en próximas fechas la incoación de los expedientes de lugar de memoria».

El Estado da respuesta así a la alerta que saltó en la jornada de ayer entre los colectivos de memoria histórica que hace más de un año llevaron a cabo dicha solicitud, al ver que la declaración de sendos enclaves que había sido incluida en el programa «España en Libertad. 50 años» como actividad destacada para agosto ya no figuraba. En este sentido, desde el Gobierno central se aseguró que «el hecho de que no esté en los actos de agosto no significa que no se vaya a hacer. De hecho, se incoarán en septiembre».

En la actualidad, Galicia es la única comunidad española que no cuenta con ningún Lugar de Memoria Democrática oficialmente reconocido, después de que el pasado mes de julio el Estado declarara la comisaría de Via Laietana de la Policía Nacional de Barcelona. Es por esto que las entidades de memoria histórica se mantienen a la espera de que por fin se incoen los expedientes pendientes en territorio gallego.