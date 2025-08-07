Vigo rinde tributo a Ricardo Mella, figura clave en el anarquismo gallego, en el centenario de su muerte

Más de medio centenar de personas han conmemorado este jueves el centenario del fallecimiento del anarquista Ricardo Mella, defensor de los derechos laborales, topógrafo y diseñador y gestor de la red de tranvía en Vigo, según ha informado el sindicato CGT, convocante del acto.

El homenaje se ha celebrado ante el mausoleo erigido en el cementerio de Pereiró en honor a Mella, un intelectual y activista autor de una veintena de obras, varias de ellas traducidas a más de una decena de lenguas. Representantes de CGT, entre ellos su secretario general en Galicia, Miguel Ángel Cuña, han participado en la conmemoración, incluido una sobrina nieta del anarquista e intelectual, que concluyó con una ofrenda floral en el mausoleo erigido por el escultor gallego Francisco Asorey. Mella «influyó mucho en el movimiento anarco-sindicalista gallego y español», ha explicado Cuña en una conversación telefónica con EFE en la que ha destacado que tras su «condena al destierro» de Galicia en 1882, estuvo en Madrid, Andalucía, Cataluña y Asturias, donde continuó su labor activista, antes de regresar a su Vigo natal, cuando se dedicó exclusivamente a dirigir la empresa de tranvías.

El dirigente de CGT ha destacó que Mella es todavía una figura influyente del movimiento anarquista, del que fue «uno de los principales ideólogos», hasta el punto de que en Pontevedra cada 1 de mayo le rinden homenaje leyendo su obra públicamente. El sindicalista ha precisado que el homenajeado, nacido en Vigo el 23 de noviembre de 1861 en Vigo y fallecido el 6 de agosto de 1925, escribió una obra sobre la revuelta obrera de Chicago (EE. UU.) en 1896 que supuso el inicio de la adopción en varios países de los límites a la jornada laboral, a 8 horas diarias, y la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, una fuente de inspiración.