Muere Maribel Permuy, madre de José Couso que protagonizó una «incansable lucha» para conseguir justicia para su hijo

Maribel Permuy, madre del cámara de televisión ferrolano José Couso asesinado por tropas estadounidenses en la guerra de Irak en 2003, ha fallecido.

De ello informa Esquerda Unida Ferrol en un comunicado este jueves, en el cual lamenta la muerte de esta mujer que protagonizó una «incansable lucha» en busca de «la verdad, la justicia y la reparación» para su hijo.

El partido político subraya que el asesinato de José Couso «sigue impune 22 años después por la complicidad de todos los gobiernos que no son capaces de reconocer lo que allí pasó y de culpar al verdadero responsable de esta tragedia».

Para Esquerda Unida, Maribel Permuy es «un gran ejemplo de lucha y de dignidad» y «nunca será olvidada». La formación ha enviado su «fortaleza y cariño» a la familia y amistades de Permuy en estos duros momentos.