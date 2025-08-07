FARO te invita al preestreno de «Romería», la nueva película de Carla Simón rodada en Vigo

Una oportunidad excepcional para convertirse en uno de los contados privilegiados que podrán disfrutar en Vigo de la proyección exclusiva de una de las películas más prometedoras del cine español: «Romería», de la directora catalana Carla Simón («Alcarràs»)

El estreno mundial del nuevo largometraje de Carla Simón tuvo lugar en el prestigioso Festival de Cannes 2025, donde compitió por la Palma de Oro. Y ahora, Vigo, donde se rodó, será la primera ciudad en acoger su preestreno. Será el lunes 26 de agosto a las 19:00 horas, en el Auditorio Mar de Vigo.

Para celebrarlo, desde FARO sorteamos 25 entradas dobles entre nuestros suscriptores. Una oportunidad única, ya que las entradas son por invitación y el aforo está limitado a unas 1.100 personas. Así, podrás disfrutar del mejor cine… antes que nadie, ¡y en compañía!

¿Cómo participar?