Cifra récord en España: la mitad de los bebés reciben lactancia materna en exclusiva seis meses

Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto bajo el lema ‘Invertir en lactancia materna es invertir en futuro’, el Ministerio de Sanidad ha difundido los datos sobre esta práctica, que no para de crecer. Según la Encuesta de Salud España 2023, la última estadística disponible, la prevalencia de la lactancia materna exclusiva a los seis meses ha ascendido al 47%, el porcentaje más alto de la serie histórica.

En 1995, apenas un 15% de las madres daban el pecho en exclusiva a sus bebés a los seis meses, mientras que en 2017 eran el 39%, ocho puntos menos que en la actualidad. El incremento ha sido constante en las dos últimas décadas. De hecho, ahora el 75% de los bebés reciben lactancia materna exclusiva a las seis semanas, el 65% a los tres meses y casi la mitad a los seis meses, aunque muchas madres en este último periodo tienen que incorporarse a sus trabajos.

Los datos de la Encuesta de Salud coinciden con las estimaciones del estudio Aladino 2023, que sitúan el indicador a los seis meses en el 46,9%. Y ambas fuentes acercan a España a la meta del 50% establecida por la OMS, que promueve la lactancia materna porque estimula el desarrollo cognitivo y reduce los costes en atención sanitaria, además de sentar las bases de un crecimiento saludable. Al mismo tiempo, reduce la huella de carbono asociada a la producción y distribución de alimentos sucedáneos.

Pese al incremento del número de lactantes en exclusiva hasta el valor más alto de la serie histórica, las matronas ven el vaso medio vacío, dado que las estadísticas revelan que el 98% de las madres quieren dar el pecho, pero la mitad lo abandona antes de los seis meses. Las matronas achacan esta situación a «las dificultades persistentes y a la desinformación» vinculada a la lactancia materna.

«La desinformación y los bulos sobre salud que circulan en internet están poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Las madres, desde que toman la decisión de quedarse embarazadas, comienzan un periodo de formación. Pero el consumo de información que no está basada en evidencia científica puede poner en riesgo su salud y la del bebé. Muchas mujeres que estaban convencidas en dar el pecho finalmente abandonan esta práctica por la información sin rigor que leen en redes sociales. Por eso, las matronas tratamos de aportar el conocimiento clínico, para hacerles ver que la lactancia materna es una práctica con muchos beneficios», explica Montserrat Angulo, vocal matrona y vicetesorera del Consejo General de Enfermería (CGE).

Algunos de los bulos que circulan sobre la lactancia materna es que la leche no es alimento suficiente para el bebé o que el pecho puede perder firmeza. Además, es una práctica que requiere un entrenamiento y que no siempre es sencilla, como en ocasiones se difunde en internet, lo que contribuye a que muchas madres sientan frustración si no lo consiguen.

Teniendo en cuenta estas dificultades y con el objetivo de mejorar la atención a la lactancia materna, el Ministerio de Sanidad ha constituido un Grupo de Trabajo en el que participan las comunidades autónomas, los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales y la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), entidad con la que se ha suscrito un convenio dotado de 200.000 euros.

Las matronas insisten en los beneficios de la lecha materna. Está provista de nutrientes tanto en calidad como en cantidad, la leche materna favorece el desarrollo sensorial y cognitivo del bebé. Le protege de enfermedades infecciosas y crónicas frecuentes en la infancia como la diarrea, la otitis o la neumonía y ayuda a una recuperación más rápida gracias al traspaso de anticuerpos de la madre. Los adolescentes y adultos que fueron amamantados de niños tienen menos tendencia a sufrir sobrepeso, hipertensión u obesidad.

A pesar de sus evidentes beneficios, la lactancia materna no es tan fácil como la pintan. Es todo un arte. ‘El libro de la lactancia’, del doctor y divulgador José María Paricio, asegura que hasta un 70% de las madres pueden tener algún tipo de dificultad para amamantar, especialmente durante el primer mes. Los problemas más frecuentes son grietas en el pezón, dolor, cansancio extremo y percepción de insuficiente leche. En el terreno psicológico, se sufre fatiga emocional y una desesperante sensación de no ser una buena madre, algo absolutamente falso e injusto.