La bruma y las tormentas dan variedad al abrasante menú meteorológico de Galicia

Dos ingredientes han aparecido en los mapas meteorológicos para dar variedad al abrasante y monotemático menú de sol y cielos despejados de los últimos días en Galicia. Las nieblas costeras, que ya han aparecido, y las tormentas, que están por venir, matizarán en los próximos días una ola de calor que, en todo caso, seguirá siendo el plato principal en casi todo el territorio gallego.

Las brumas ya se acercaron ayer por la tarde a las Rías Baixas, dejando un ambiente mucho más fresco que en días anteriores, con menos de 30º en numerosos puntos. Esta espesa niebla, proveniente del Atlántico, se ha estacionado en el litoral oeste en el arranque de este jueves: si en el puerto de Vigo la temperatura a las 9:30 era de 16,4 grados Celsius, en Fornelos de Montes, en el interior de la provincia, ya se superaban los 25º.

Esto no quiere decir que la ola de calor, que se prolonga desde que el domingo se asentó en la península ibérica una masa de aire africano, se pueda dar por terminada. La Aemet ya prolonga hasta el próximo martes la duración de este evento extremo, aunque habrá que ver cómo evoluciona en cada punto.

Avisos

De momento, es seguro que una parte importante de Galicia continuará sufriendo altísimas temperaturas hasta finales de semana como mínimo. Meteogalicia ha establecido aviso naranja por este motivo también para hoy y mañana (valle del Miño en Ourense) con un incremento de los concellos en alerta amarilla (se libran A Mariña , Rías Baixas, norte coruñés y nordeste de Ourense) y naranja. Hoy en alerta amarilla o naranja estarán 183 municipios, lo que representa el 58% del total.

Además, sigue vigente la prohibición de practicar deporte federado al aire libre en buena parte de la comunidad: 80 ayuntamientos casi todos en la provincia de Ourense. La secretaría xeral para o Deporte ordenó el domingo el cese de actividad y desde entonces ha mantenido la orden pero variando los municipios afectados.

Según la previsión de MeteoGalicia, este jueves la influencia de las altas presiones con una circulación poco definida y con presencia de una masa de aire muy cálida en superficie. Se prevé así una jornada en general de cielos poco nubosos o despejándose, pero con la citada presencia de brumas costeras.

Imagen de satélite de la mañana de jueves, con la bruma sobre el Atlántico / MeteoGalicia

Las temperaturas máximas se quedarán en 26º en Vigo, mientras que en Ourense llegarán de nuevo a 40º y en Santiago alcanzarán los 33º. El viento soplará flojo de dirección variable en tierra, con régimen de brisas por la tarde y del noreste moderado en el mar entre Bares y Fisterra.

Tormentas

Mañana viernes continuará el aire cálido en superficie pero con posible presencia de aire frío en altura. De este modo, el cielo presentará nubes de tipo alto que no impedirán el paso del sol. Por la tarde, crecerán nubes de evolución que podrían dejar chubascos de tipo tormentoso en el interior del territorio, con mayor probabilidad en las montañas de Lugo. Las temperaturas no tendrán cambios significativos. El viento soplará flojo de dirección variable y moderado del noreste en el tercio norte.

De acuerdo con las previsiones, el sábado se mantiene la influencia anticiclónica sobre Galicia, aunque con cierta inestabilidad atmosférica. Esto dará lugar a una jornada que comenzará con brumas en el litoral y nieblas en los valles del interior. Con el avance del día el cielo quedará despejado, con formación de nubes de evolución en las zonas altas de las provincias de Lugo y Ourense donde incluso se podría registrar algún chubasco tormentoso aislado.

Las temperaturas sufrirán un descenso, más acusado en las máximas, que quedarán sobre los 26-27 grados en las Rías Baixas y alrededor de los 37º en Ourense. El viento soplará flojo de componente norte, con intervalos de moderado en el litoral atlántico por la tarde.

A medio plazo, no se esperan cambios en la situación meteorológica para este período, con tiempo anticiclónico que deja muy baja probabilidad de precipitación. Las temperaturas ascienden el domingo y a partir del lunes la tendencia es que vayan quedando en valores más normales, sin temperaturas tan extremas.