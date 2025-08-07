BIM: la tecnología que reconstruye monumentos y transforma la gestión del agua

En 2019, el fuego destruyó parte de uno de los monumentos más emblemáticos de Europa. Tras cinco años de intensas labores de reconstrucción y restauración, la catedral de Notre Dame, en París, reabrió sus puertas en diciembre de 2024. Lo que pocos saben es que, antes de que las obras comenzaran, la infraestructura ya estaba reconstruida… de forma virtual. Una réplica digital en 3D del monumento, creada años antes por un historiador del arte, se convirtió en una herramienta clave para su restauración, pues gracias a ella fue posible recuperar detalles arquitectónicos con una precisión milimétrica. Lo virtual salvó lo real.

Notre Dame había sido testigo de siglos de historia, y de pronto, se convirtió en testigo de la innovación. En este caso, del poder de una tecnología que está revolucionando sectores tan esenciales como la construcción o la gestión del agua: el BIM.

La metodología BIM ('Building Information Modeling' en inglés Modelado de Información para la Construcción) es la base de la transformación digital en la ingeniería y la construcción. Y ya se está convirtiendo en una de las claves para la transformación del sector del agua, cambiando la forma en que se diseñan, construyen y gestionan infraestructuras críticas como las plantas potabilizadoras, las redes de abastecimiento o los sistemas de saneamiento.

Construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tudela / Aqualia

No es lo mismo observar un plano técnico y estático que navegar por una simulación digital inteligente. Y en eso se basa esta metodología, que permite crear una maqueta digital colaborativa que contiene todos los datos relevantes de una infraestructura a lo largo de su ciclo de vida. No se trata solo de un modelo 3D: es una réplica virtual de la infraestructura real que integra información sobre materiales, costes, plazos de ejecución, información ambiental, de mantenimiento y mucho más. Esto permite realizar simulaciones y anticipar problemas en el diseño y la gestión.

Un ejemplo práctico: la obra de remodelación de una potabilizadora de agua. Antes de llevarla a cabo, BIM hace posible visualizar todo su entramado de tuberías, válvulas y conexiones antes de que existan físicamente. Si algo no encaja, se detecta a tiempo. Si hay que planificar una intervención, se sabe exactamente dónde, cuándo y cómo actuar. Todo el equipo trabaja sobre la misma versión del modelo, en tiempo real, evitando errores, duplicidades y apostando por una coordinación diaria de las distintas partes.

Remodelación Estacion Desaladora de Agua de Mar EDAM de Gran Tarajal Fuerteventura / Aqualia

Un universo de posibilidades

El uso de la metodología BIM en la contratación pública está creciendo a gran velocidad en España, con más de 4.600 licitaciones publicadas y una inversión acumulada que supera los 15.000 millones de euros, según el Observatorio de Contratación BIM del sector público. Pero esta “nueva dimensión” ofrece un potencial que va mucho más allá.

La tecnología que ayudó a Notre Dame a resurgir de sus cenizas también está presente en proyectos mucho más cercanos. En Nigrán (Pontevedra), las obras de restauración del emblemático Templo Votivo do Mar, diseñado por Antonio Palacios, se están ejecutando con metodología BIM, a través de un modelo 3D del edificio. La remodelación de la estación de tren de A Coruña o el nuevo Centro de Protonterapia de Galicia (uno de los mayores hitos en medicina oncológica en España) también están confiando en esta tecnología para coordinar el diseño, reducir costes y asegurar la calidad de las obras.

En el ámbito del agua, Aqualia ha integrado BIM en proyectos de estaciones depuradoras, potabilizadoras y desaladoras, donde se ha informatizado, modelado, coordinado y gestionado digitalmente toda la infraestructura y procesos para mejorar su operación y mantenimiento. El BIM también se está aplicando en redes de abastecimiento urbano, estaciones de bombeo y sistemas de saneamiento, permitiendo una gestión más eficiente y sostenible, junto con aplicativos de GMAO (Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador) y GIS (Geographic Information Systems).

Modernización y mejora del tratamiento primario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Galindo, Bilbao / Aqualia

Un método para construir conocimiento

Un proyecto BIM comienza por escanear una infraestructura a través de una nube de puntos, utilizando software especializado. Esto es una representación tridimensional de un objeto o espacio, compuesta por una gran cantidad de puntos individuales en un sistema de coordenadas. En la metodología BIM se emplea la palabra “modelar”, que se refiere al proceso de crear esa reconstrucción digital y añadirle una gran cantidad de datos como materiales, costes, planificación temporal…

La potencia de esta herramienta es enorme. Una visión global, integrada y precisa permite conocer todo el entramado (tuberías, conexiones, válvulas) de forma clara y accesible y optimizar todas las fases del proyecto: desde el diseño y la ejecución, hasta la puesta en servicio y el mantenimiento.

La interoperabilidad de BIM permite que colaboren profesionales de diferentes disciplinas (ingenieros, operarios, técnicos…), mejorando la coordinación y la capacidad de respuesta. Gracias a que BIM permite simular el funcionamiento de los sistemas, se anticipan fallos o desviaciones antes de que ocurran, como conflictos entre tuberías o estructuras o problemas en la planificación. También facilita la generación automática de documentación técnica, simplificando los procesos de revisión y aprobación.

Desde su departamento de BIM y Reality Capture, Aqualia ha desarrollado escaneos de innumerables proyectos hidráulicos de diversa dimensión, tanto para la construcción, ampliaciones y mantenimiento de depuradoras de aguas residuales, potabilizadoras o desaladoras. En total, se han realizado más de 8.500 escaneos de infraestructuras, que han generado más de 75 hectáreas de datos en forma de nubes de puntos. Estos datos permiten realizar un seguimiento preciso de obras, generar planos As-Built (que incluyen todas las modificaciones y cambios realizados durante el proceso de construcción), tomar decisiones preconstructivas o identificar cada elemento, entre otros.

Además, la compañía ha incorporado drones a sus procesos de captura de datos, acumulando más de 50 horas de vuelo para mejorar la precisión del levantamiento láser-escáner a lo largo de más de 700 kilómetros de infraestructuras.

A pesar de los avances en la digitalización de las redes de agua, todavía existe un gran desconocimiento sobre lo que ocurre bajo nuestras ciudades La integración de BIM con la tecnología GIS (sistemas de información geográfica) permite visualizar y entender mejor estas infraestructuras y adquirir conocimiento de forma exponencial, aportando un valor añadido a los servicios y municipios en los que la compañía opera. En Aqualia, BIM no solo construye infraestructuras; construye decisiones inteligentes, eficiencia y sostenibilidad. Y es un ejemplo de cómo lo virtual puede ayudar a salvar lo más real y esencial que tenemos: el agua.