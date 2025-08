Mayores de 65 años, en riesgo extremo y elevado por la ola de calor en más de 200 concellos gallegos

La exposición a temperaturas muy elevadas conlleva importantes problemas de salud que incluso pueden llegar a causar la muerte, tal y como se ha visto comprobado en los datos arrojados por el Instituto Carlos III, que sitúan a Galicia a la cabeza de los decesos por calor en España en el arranque del mes de agosto.

Ante el calor extremo registrado en los últimos días y siendo la edad uno de los principales condicionantes ante las elevadas temperaturas, el Ministerio de Sanidad, a través de Meteosalud, ha procedido a actualizar el mapa de niveles de riesgo para la salud por zonas y, solo en la jornada de ayer, mayores de 65 años con afecciones previas de más de 200 concellos gallegos se encontraban en alerta extrema y elevada.

El sur de la provincia de Ourense y Pontevedra, así como el interior de esta última, fueron las zonas territoriales en las que Sanidad elevó al máximo la alerta en personas de la tercera edad con patologías previas. En concreto, el riesgo extremo para estos mayores se concentró en algo más de 60 concellos (un 20% de los municipios de la comunidad gallega), con una mayor incidencia en la provincia ourensana.

Asimismo, en estos mismos territorios, el sistema de avisos activado por el Ministerio de Sanidad ante la ola de calor dictaba un riesgo elevado para el resto de población con alguna afectación en la salud, sin importar su edad, y extendía a su vez la alerta al resto de mayores de 65 años.

En cuanto al riesgo elevado para los gallegos de la tercera edad con patologías previas, Meteosalud fijaba esta alerta en más de 140 municipios de la comunidad (más del 45% del total) repartidos por las cuatro provincias, aglutinando el mayor porcentaje en esta horquilla la de A Coruña.

Cabe destacar que, con tan solo 11 concellos en riesgo medio en la frontera y en las proximidades de Ourense, la provincia gallega que en la jornada de ayer registraba mejores valores según evidenciaba el mapa territorial de niveles de alerta para la salud por calor fue la de Lugo.

Las dificultades de adaptación a los cambios repentinos de temperatura en contraposición a los adultos más jóvenes, las patologías crónicas que modifican las respuestas del organismo ante un calor extremo y la ingesta de medicamentos pautados, que alteran su propia capacidad de termorregulación , son algunos de los motivos que provocan que las personas mayores sean más vulnerables ante una situación de estrés por calor.

En este sentido, los datos del Instituto Carlos III correspondientes al pasado mes de julio muestran que este fue especialmente mortífero en Galicia, puesto que se registraron 107 fallecimientos por las elevadas temperaturas. Si bien fueron contabilizadas varias muertes de personas menores de 64 años, lo cierto es que casi el 75% las personas fallecidas el mes pasado en Galicia a causa del calor tenían más de 85 años .

O doutor Jesús Sueiro. / Jesús Prieto

JESÚS SUEIRO Médico de familia e voceiro de Agmefac «Pacientes con problemas de tensión, cardiopatías ou diabetes son un grupo con especial perigo ante a calor»

O voceiro da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec)e facultativo de Atención Primaria, Jesús Sueiro, analiza cales son os principais factores de risco de mortalidade para as persoas maiores ante as elevadas temperaturas e pauta unha serie de recomendacións para previr os golpes de calor.

—As persoas da terceira idade son un dos principais grupos de risco ante a vaga de calor actual, onde está o perigo?

A xente maior, a partir de certa idade e en xeral, é moi frecuente que teñan determinadas patoloxías ou certos problemas de saúde, sinxelamente, como pode ser hipertensión, por exemplo. Ter unha hipertensión que require tomar tratamentos para rebaixala, supón que moitos dos medicamentos que se administran son vasodilatadores e hai outros que son diuréticos. Mentres os vasodilatadores aumentan a percepción da calor, que é vasodilatadora tamén, os diuréticos pola súa banda favorecen a deshidratación. Hai outros pacientes, como poden ser os pacientes diabéticos, que poden ter unha complicación que máis ben é pouco coñecida, aínda que é certo que en principio non debería dar moito problema: os pacientes con diabetes poden presentar neuropatía autonómica, é dicir, a alteración do sistema nervioso autónomo, que é o que regula o intestino, o corazón, a suor... , polo que os pacientes diabéticos teñen este nervioso autónomo máis delicado, non responde tan ben, e a termorregulación non a fan tan ben. Logo tamén están aqueles pacientes que presentan cardiopatías, que tamén soen tomar medicamentos diuréticos, e as persoas con broncopatías. Todo este grupo é especialmente perigoso ante a calor, sobre todo se tes máis de 65 anos, porque a partir desa idade, estes problemas obrigan a tomar medicamentos que se complican coas vagas de calor. De feito, vixiamos na consulta, moi especialmente cando vén este tempo, para baixar a medicación e os diuréticos para non favorecer a deshidratación. Por outra parte, os nenos pequenos tamén son especialmente sensibles, así como as embarazadas.

—Sen caer no alarmismo, pode afirmarse que son frecuentes este tipo de falecementos a causa da calor?

Si, no caso da xente maior, polos motivos que comentaba, e logo tamén hai casos entre a xente máis nova, pois porque en moitas ocasións fan cousas que non se debe. Teño visto, por exemplo, ciclistas subindo un porto de montaña ás dúas da tarde, o cal penso que é disparatado cando vai esta calor. Entendo que haberá persoas moi preparadas, pero o exercicio físico intenso non é aconsellable nas horas centrais do día.

—Cales son as recomendacións que deben seguir os maiores, e tamén a poboación xeral, para evitar que a calor poña en risco a súa saúde?

Nos maiores, cando unha persoa ten estas características crónicas, o primeiro sería facer unha visita ao médico para axustar medicación se é o caso, e logo permanecer á sombra nas horas de máis calor, nas zonas máis ventiladas da casa, e hidratarse ben. Aquí é importante sinalar que, en verán, soemos ter a tentación de «refrescarnos» con cervexa, un viño ou vermú, e non digo que non se poida beber, pero a hidratación hai que facela con auga, non calmar a sede con cervexa, porque o alcol é vasodilatador e agrava a situación nos golpes de calor.Por suposto, tampouco saír á rúa nas horas centrais, usar gorro, crema protectora e gafas de sol para protexer a retina.