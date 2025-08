La cantante galesa Bonnie Tyler dejó muy buen sabor de boca en su concierto en las Fiestas de María Pita, en A Coruña, este sábado. Entre sus éxitos It's a heartache, Total Eclipse of the Heart o Holding out for a hero también aprovechó para hacer homenajes, como el inicio cantando Have you ever seen the rain? the la Creedence Clearwater Revival o el que quiso hacer a Tina Turner, una mujer con mucho poderío que perdimos hace un par de años y que dijo que tuvo la suerte de conocerla unas cuantas ocasiones. «Era la mejor», gritó antes de ponerse a interpretar uno de sus temas más conocidos: The Best.