Familias gallegas ante la vulneración de la ley ELA: «É un despropósito»

Desde la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela), la directora de la entidad, Vanesa García, cuenta que la actualidad están asumiendo la tarea de informar a pacientes y familiares sobre los gastos que cubre la dotación de la Xunta y, en cuanto a la ley estatal, analiza que al no estar implementada «por non ter recursos financeiros, por iso agora vén de aprobarse o Real Decreto cunha subvención nominativa a ConELA, a confederación nacional de entidades de ELA de todo o territorio español, pero falta tamén o proceso de execución do mesmo, polo que nas comunidades autónomas que non teñan especificamente unhas axudas destinadas a pacientes con ELA, como en Galicia, os afectados non contan con ningún tipo de recurso por parte da administración».

Vanesa García expone que «é unha pena que, dependendo do sitio no que vivas, poidas acceder a determinado tipo de axudas ou non, por iso estamos traballando con ConELA para intentar presionar ao Goberno e que se implemente canto antes a lei ELA».

Con respecto a este plan de choque de 10 millones de euros, José Juan Rodríguez extrae la conclusión de que la lucha de pacientes y familiares «non caeu en saco roto, pois se implementará nos póximos meses e será destinado aos enfermos en estado máis avanzado , con ventilación mecánica máis de 16 horas diarias e cunha perda total de autonomía por afectación muscular en membros superiores e/ou inferiores».