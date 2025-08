«O que máis me enche é traer o Trofeo MacCrimmon para Galicia; é un soño»

– Acadar este trofeo en Lorient é un soño que perseguía hai anos.

– Soñeino tantas veces que inda hoxe me parece que sigo soñando. O que me levou ata aquí foi non perder a ilusión. Nunca deixei de crer que isto podería chegar algún día. Traballei moi duro para estar aquí, tamén a sorte se quedou do meu lado desta vez.

– No 2017 quedara terceiro; hai dous anos, rematou segundo e neste 2025 ao fin gañou.

– Si, por fin tiven a sorte de traer este premio para Galicia, iso é o que máis me enche. É un concurso internacional e poder traelo para a casa é unha honra.

– Vostede segue na Unidade de Música da Banda Real en Madrid.

– Si, sigo como intérprete de fiscorno inda que este ano toquei bastante a gaita coa Banda Real porque foi o décimo aniversario da coroación de Felipe VI. Compuxéronlle unha obra para o aniversario que levaba unha parte de gaita. Tiven a sorte de poder tocar esa parte durante todo o ano para celebrar o décimo aniversario.

– O Festival de Lorient é como a meca para o mundo tradicional.

– Este festival ten un ambiente excepcional, cargado de concertos e desfiles máis actividades. É un sitio para vivilo e gozalo. Para calquera gaiteiro é un soño estar aquí.

– A interpretación é sen dúbida a chave, tamén a selección de cancións. Cre que lle axudou a gañar tamén a súa gaita?

– Sinto especial ledicia por conseguir esta gaita do obradoiro de Riobó, na Estrada. Foi feita polo artesán Joaquín Espiño, á quen lle teño moito aprecio. Foi a fonte principal de inspiración para facer o meu libro «A requinta da Ulla. Obradoiro de Riobó». El xubilouse o ano pasado e quero dedicarlle tamén o premio a el pola súa traxectoria como artesán. O instrumento axudoume a acadar este premio.

– Para gañar o premio tivo que tocar o repertorio tradicional galego, asturiano e bretón.

– Si, no repetorio galego, comecei polo «Alalá en La» e despois seguín con «Foliada das Rías Baixas», «Danza Aires d´a Terra», «Pasodobre de Beo» e «Pandeirada de Escairón».

– Que dificultade entraña este certame?

– O difícil disto é que estás uns 20 minutos no escenario tocando de memoria e marcando uns tempos dos que non te podes desviar; se non quedas descalificado xa que temos que ter un mínimo de catro minutos e medio e un máximo de seis por cada suite de cada rexión.

– O repertorio galego foi moi animado en xeral inda que comezou máis moderado cun alalá que ten unha particularidade...

– Si, comecei dun xeito relaxado co «Alalá en La Maior», de Victor Iglesias. Escollín o la maior como tonalidade e despois tiven que adaptar a seguinte peza a esa tonalidade. Non é a usual xa que con gaita galega adoitan tocar en re maior ou sol maior. Despois xa pasei ao la menor. Tocar en la ten a dificultade de que cambias a tónica do punteiro. É unha tonalidade que sona moi doce, moi agradable.

– Por que a «Foliada das Rías Baixas»?

– Sempre me fascinou. É do repertorio dos Gaiteiros de Soutelo de Montes. Sentínme moi feliz de tocala. Para min, eles sempre foron o meu referente.

– Soutelo de Montes significa moito para vostede.

– Si. Cando eu ía mirar o discurso de gaiteiros na Festa do Gaiteiro foi cando empecei a ter o soño de ser gaiteiro. Quería parecerme a eles, inda que quen máis me axudou a conseguir este trofeo foi Daniel Bellón, quen me ensinou a tocar a gaita hai 22 anos.

– É a única homenaxe do repertorio?

– Non, «Aires d´a Terra» é unha canción que escoitei nun disco de Carlos Núñez. Él, para min, sempre foi unha fonte de inspiración. No «Pasodoble de Beo», quixen reproducir a voz de Xabier Díaz na gaita.