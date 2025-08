Manos de artesana para arpas únicas

Describiendo la dificultad de diseñarla desde cero, sin apenas información sobre sus características, sin referencias sobre sus medidas ni planos que le hayan servido como guía, tratándose de un instrumento del medievo, se le cuela entre las palabras el sonido que ya emiten las dos hileras de cuerdas cruzadas, si bien todavía asoman desde las clavijas deshilachadas y desordenadas. En el apacible entorno rural de A Montesiña, en Soutomaior, Lorena Reinaldo abre las puertas de su casa para contar que, tras 25 años de trayectoria como luthier, asume en la actualidad uno de sus mayores retos profesionales, y es que esta artesana se encuentra sumergida en un proyecto muy especial: innovar en el diseño y construcción de un arpa de doble orden basada en la época del gótico.

Lorena Reinaldo en su taller, en A Montesiña, Soutomaior. / Pedro Mina

En el interior de su pequeño, pero productivo taller, en donde puede contemplarse desde un puñado de púas desperdigadas en el banco de trabajo a una torre de tablones de madera almacenados y dispuestos para ser transformados y dar vida a un instrumento, así como una consola y columna de un arpa con el clavijero en proceso, la luthier Lorena Reinaldo habla sobre el proyecto que tiene entre manos y que está suponiendo uno de sus grandes desafíos: «Todos os instrumentos son únicos, en realidade, pero é certo que este está sendo un dos meus maiores retos, porque esta arpa é un modelo moi antigo, que se empregaba moito no período do gótico, pero cunha concepción actual. Traballar este tipo de arpas célticas do medievo é complicadísimo, porque case non hai información nin planos, e tiven que tomar como modelo unha pequeniña que me trouxeron para desenvolver a miña propia versión. Todo un reto», afirma.

Tan solo un día antes de participar y exponer su talento en el oficio en una de las muestras de lutería más antiguas y de mayor prestigio de la península, la Mostra de Instrumentos de Música Tradicional de Pardiñas, que se celebra este fin de semana en Guitiriz (Lugo), la también arpista Lorena Reinaldo cuenta que, aunque pueda resultar extraño, su mercado más amplio está en la propia comunidad gallega. En este sentido, esta maestra de la lutería comenta que «normalmente traballo por encargo, porque son instrumentos caros e cun investimento considerable en material. Teño vendido fóra, en Portugal e en distintos puntos de España, pero é certo que o meu maior mercado está centrado en Galicia, especialmente porque ultimamente hai varias escolas que están metendo arpa nas aulas e vai saíndo unha canteira de xente nova».

Esta realidad es completamente lo opuesto a la que experimentó Lorena Reinaldo cuando inició sus estudios, puesto que si en la actualidad es una de las escasas lutieres gallegas de arpas, «non chegaremos nin a dez, alomenos que eu coñeza», matiza, cuando ella iniciaba sus estudios de música y de lutería antigua en la Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO) de Vigo y construía a sus 20 años la que fue su primera arpa, la cifra era ínfima. En un sector tan masculinizado como sigue siendo el de los lutieres, Lorena Reinaldo señala que «teño que dicir que eu sempre foi moi ben acollida polos meus compañeiros, pero é certo que cando comecei, hai 25 anos, houbo quen pensaba que eu era a muller que varría no taller ou recollía as ‘virutas’ de madeira... Hoxe fago exposicións ao longo do ano, participo en mostras de instrumentos, e cando montas e ven que es ti quen fai os instrumentos, en moitas ocasións preguntan se son eu quen as fago. Eu entendo que chama a atención, pero é certo que a xente segue sorprendéndose».

Visibilizarse juntas

A la hora de confeccionar el instrumento estrella que «hornea» en su taller, si bien también diseña guitarras, mandolinas o ukeleles, entre otros, Lorena Reinaldo menciona que el proceso da comienzo en cuanto se entera de que algún vecino va a cortar «algunha árbore xa cumprida e eu o que fago é mercarlla. As que máis emprego son as de cereixeira, nogueira e ‘arce’. O proceso empeza con cortar a madeira no tempo que é, facer taboleiros, almacenalos e logo, partindo deles, marcalos con ‘plantillas’, pasalos pola serra, cepillalos , lixalos e facer os buratos para logo poder facer a montaxe das chaves e das cordas. Agás as pezas metálicas e as cordas, todo o que corresponde á madeira, fágoo eu dende cero».

Gústame engadir algún motivo e, desta vez, pensei nunha cerámica por variar. É un xeito de dar personalidade ao instrumento, pero tamén de visibilizar ás mulleres artistas e reforzarnos

Finalizado el proceso de montaje y secado, Lorena siempre procura incluir algún detalle ornamental y, recientemente, ha iniciado una colaboración con la ceramista Paula Pereira (Cavalinho de demo), incrustando una de sus piezas en la madera. Así, la lutier de Soutomaior indica que «sempre me gusta engadir algún motivo e, desta vez, pensei nunha cerámica por variar e pensei en Paula, porque me gusta moito o seu estilo, moi acorde ao meu traballo, e foi a primeira coa que iniciei esta colaboración que penso seguir, porque é un xeito de dar personalidade ao instrumento, pero tamén de visibilizar ás mulleres artistas e reforzarnos». Tras Pardiñas, ambas artistas coincidirán el próximo 16 de agosto en la fiesta A Recalada (Arcade), en donde exhibirán su arte.