Las pseuterapias hincan el diente

La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) y el Consejo General de Dentistas han dado la voz de alarma sobre el los graves riesgos para la salud de la denominada «odontología biológica», una práctica sin base científica que apuesta, entre otras cosas, por la extracción innecesaria de dientes para «desintoxicar el organismo» y curar enfermedades crónicas como la artritis reumatoide y el alzhéimer. Los dentistas advierten de que las técnicas que llevan a cabo los autodenominados «especialistas en odontología biológica» pueden tener consecuencias graves para la salud del paciente, como la pérdida ósea, alteraciones en la función masticadora, inestabilidad de la arcada dental e incluso un mayor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

«La odontología que llaman biológica es peligrosa porque preconiza prácticas sin evidencia científica que bajo la apariencia de conservadoras y no agresivas suponen un riesgo para la salud de los pacientes», sostiene la presidenta del Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense, Adriana Sanz Marchena.

En Galicia ya hay clínicas que publicitan la realización de esta pseudoterapia, que, según la doctora Sanz, suele estar orientada a un perfil específico de pacientes muy dados a creer en pseudociencias. «Por ello, cobra especial importancia la labor divulgativa con rigor, ética y basada en la ciencia. Como profesionales de la salud tenemos una importante labor que desarrollar en cuanto a divulgación de salud y a desmentir falsas creencias» opina esta odontóloga.

Los dentistas españoles advierten de que la «odontología biológica» promueve tratamientos contrarios a la evidencia clínica, que apuesta por la conservación de los dientes naturales y la endodoncia. El estudio «Tooth Loss is a Risk Factor for Cardiovascular Disease Mortality: A Systematic Review with Meta-analyses», publicado recientemente en la revista especializada «Journal of Endodontics», revela que las personas que han perdido todos sus dientes o que tienen menos de diez presentan un riesgo 66% mayor de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en comparación con aquellas con una dentadura más completa.

«Resulta paradójico que la ‘odontología biológica’ se anuncie con un enfoque holístico o integrativo, que reconoce la conexión entre salud oral y general, cuando la odontología en esencia se rige por ese mismo principio sin exponer al paciente a un mayor riesgo de salud del derivado de un tratamiento dental», comenta la especialista gallega.

Los «especialistas en odontología biológica» también rechazan el uso del flúor, un recurso contrastado de gran valor para la prevención de la caries dental, según la doctora Sanz, y propagan bulos como la supuesta relación entre aparatos de retención ortodóntica e infertilidad. Asimismo, afirman que los tratamientos de conducto (endodoncias) «envenenan el cuerpo» y que las restauraciones de amalgama liberan toxinas de forma constante.

Para los dentistas españoles, estas prácticas son claramente contrarias a los principios básicos de la odontología y potencialmente perjudiciales para los pacientes. Según el doctor José María Aranguren, presidente de AEDE, quienes las practican están incurriendo «en una infracción del código deontológico que debe tener consecuencias profesionales», por lo que esta asociación solicita que se adopten medidas «claras y contundentes» tanto en el plano informativo como disciplinario. «No podemos permitir que algunos odontólogos promuevan técnicas que no respeten la evidencia científica y que perjudican gravemente al paciente», asevera Aranguren.

La doctora Sanz añade que la «odontología biológica» no existe en España como formación universitaria. «Existen centros de formación con cursos de postgrado presenciales u online no reglados», matiza.

«Es peligrosa porque preconiza prácticas sin evidencia científica y supone un riesgo para la salud de los pacientes» Adriana Sanz Marchena — Presidenta del Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense

Por su parte, el presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro, explica que están en conversaciones con el Ministerio de Sanidad para incorporarse al Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, impulsado por los ministerios de Sanidad y Ciencia, Innovación y Universidades en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, cuyo fin es proteger la salud pública mediante la evaluación, regulación y comunicación rigurosa sobre las pseudoterapias

«Desde el Consejo mantenemos una posición tajante frente a las pseudociencias, y defendemos que toda intervención bucodental debe apoyarse en evidencias científicas sólidas y ejecutarse por dentistas colegiados», zanja el doctor Castro.