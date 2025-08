«A estreitísima fronteira entre a vida e a morte conduciu a construción da novela»

O xornalista de FARO e escritor Javier Fraiz vén de lanzar a súa segunda novela coa Editorial Galaxia, «Amar/ Azar», que estará asinando hoxe na Feira do Libro da Coruña, a partir das 20.00 horas.

-Como nace este enredo de «Amar/ Azar» no que unha letra pode mudalo todo?

-«Amar / Azar» é un título de edición, non era o meu inicial, pero grazas á recomendación de Marcos Calveiro é moito mellor e deu lugar a un xogo de palabras que para a composición da portada me resulta bastante estético. Realmente, a historia naceu dunha reflexión que fixen vendo unha foto e a idea que me xordeu no momento foi o clic, é dicir, ese instante que pode capturar toda unha vida ou sinxelamente deterse nun momento moi concreto no que sucederon unhas cousas e que xa non teñen vixencia. Esta reflexión fíxena ao ver unha foto da miña voda, case 10 anos despois, e comprobar que moitas persoas que nos acompañaron aquel día xa non están na nosa vida, e non quere dicir que morreran, ao que me refiro é que xa non son importantes para nós. Por que estas persoas que hoxe en día non me di nada, daquela tiña presenza na miña vida? A partir de aí fun armando esta historia.

Javier Fraiz. / Iñaki Osorio

-En contraste coa súa última novela, «Morte no espello», atópase nesta obra un cambio de terzo cara unha historia máis intimista, na que explora dende as relacións humanas ao cotiá, se ben é certo que na novela di: «Non existe ficción máis cruel que a realidade». Que lle levou a este cambio?

-Con respecto ao cambio de rexistro , si que tiña claro que quería escribir algo distinto. Se son capaz de escribir novelas, o meu obxectivo será facer cada vez un libro distinto, porque para facer algo semellante, prefiro non escribir. E esta novela si que é certo que comeza cunhas referencias de autoficción, pero cunha intención que hai nesta narración, que era a de vincular a través da imprevisibilidade do destino un feito persoal, como pode ser neste caso o da felicidade nunha voda, a perda dun ser querido ou como se forma unha relación, a un feito histórico localizado en París, e ver que relación existe a través do azar que provoca que a unhas persoas lles pasen cousas terribles e que a outras persoas, no mesmo lugar ou coas mesmas condicións de partida, resulten mellor paradas. Obsesionábame esa estreitísima fronteira que hai entre a vida e a morte, entre ter sorte e sufrir unha fatalidade, e isto conduciu a construción da novela, intentando vencellar territorios tan distintos como poden ser Ourense e París, e feitos distintos, aínda que no fondo garden esa semellanza da imprevisibilidade e de como o azar é un deus moi poderoso que con certas persoas se comporta coas artes dun demo.

-E sentiuse máis cómodo no primeiro ou no segundo rexistro?

-Nas primeiras referencias que me chegan do público, o que me din é que non parece unha novela miña, se cadra porque estaban máis afeitos a esas referencias que aparecen na primeira novela do meu día a día cubrindo sucesos e información xudicial, como é a descrición dunha autopsia, o como é o traballo policial despois dun crime, pero neste caso hai máis reflexión, unha especie de "ensaio para a dor", díxome un amigo. É se cadra un pouco esaxerado, pero si que hai outra ambición literaria. Ben é certo que me veu moi ben á hora de documentarme sobre as localizacións en París, as crónicas de Emmanuel Carrère sobre o venres 13 e a cobertura do xuízo, esa lectura desas crónicas foi algo que me axudou moito. En certa medida, o xornalismo tamén foi aquí unha materia prima fundamental para a novela. Os dous libros son distintos e son novelas que ocuparon tempo, polo noso traballo sabemos que hai pouca dispoñibilidade, e a escritura require moita disciplina, moita orde, moito tempo, e non é doado facelo cando traballas nun xornal. Na primeira, tiña a intención de ver se era quen de construír unha historia que tiña na cabeza e, desta vez, tiven unha idea e sinxelamente quixen escribila.

-Cando están a piques de cumprirse 10 anos do atentado, rescata nesta novela o ataque na sala Bataclan. Por que escolleu este episodio en concreto?

-Pareceume un exemplo moi coñecido por todos e un referente claro de como a mala sorte pode tronzar vidas nun segundo e, sobre todo, afectar non só ás vítimas que marchan, senón tamén ás vítimas que quedan, as persoas que sofren pola perda dun ser querido, como o azar che tronza o amor, como é capaz de desfacer parellas, familias e deixar a xente en vida penando por aqueles que marcharon. Parecíame un feito histórico que no seu momento causou un impacto moi fondo polo que supoñía para o corazón de Occidente que se rexistrase algo así e, por outra banda, tamén hai algo de referencia persoal porque sempre fun unha persoa á que lle preocupaban as masificacións e estaba hipervixiante en determinados lugares, así que quizais aproveitei para curar dalgunha maneira esa situación persoal do pasado a través da configuración desta historia.

-De feito, a saúde mental ten unha presenza importante na novela, quedando reflectido como repercute nunha relación, algo que non sempre é visible.

-Si. Este tamén era un escenario claro para min: ver como esa dor que forma nós no interior das persoas pode desfacerse, como se pode recompoñer as pezas dunha persoa que rompe por unha perda tan grande como é que o teu compañeiro de vida, a persoa que máis queres no mundo, co que constrúes o teu día a día, marche de forma traumática. Creo que tamén é importante visualizar que a cura do trauma hai que facela, sempre que sexa posible, sempre que a persoa estea no momento idóneo para facela e sempre a través de profesionais. E tamén é certo que quixen poñer en valor a estes profesionais que son capaces de recoller eses pedazos e, a través da terapia, da escoita e de ser soporte, recompoñelos.

- Hai outro acontecemento na novela, un feminicidio, que pon de relieve o feito de que sucesos que vemos lonxanos, poden tocarnos de preto. E tamén queda reflectido como ese azar pode influír, como é no caso da protagonista, que salva a súa propia vida a raíz dese feito tan desgraciado.

-Si, ao final póñense en relación dúas catástrofes: a que sofre Susana e a súa contorna, incluída Lucía, que era a súa amiga máis preocupada por ela, a máis empática, a que máis alerta estaba, e por outra banda estaba o suceso, inesperado, que afectou a moitas máis persoas . Ao final, non deixa de ser a violencia, a barbarie, conectada a través de distintas manifestacións, coa violencia de xénero por un lado e, polo outro, o terrorismo. E si que me interesaba, literariamente, vencellar esa mala noticia que reciben eles estando en París coa véspera dunha catástrofe e ver como unha catástrofe os salva doutra, pero que ao mesmo tempo descompón a Lucía.

-O libro está recén chegado ás librarías, cales son as primeiras mensaxes que está recibindo do público?

-Presentamos o outro día en Ourense e enchemos a libraría Tanco, o cal foi un acontecemento feliz, porque estaban amigos, familiares e compañeiros de traballo, e foi incrible. E referencias de lectores van chegando unhas poucas, pero o que agardo é que a novela poida transmitir e que a xente se sinta, non digo identificada, pero si próxima ou que pechen o libro e que as pezas coas que compuxen o libro cobren sentido para as persoas cando rematen a última páxina. Para min isto é un acontecemento, porque non é o meu traballo, pero é certo que fai ilusión que algo no que investiches tanto tempo chegue á xente e que guste.