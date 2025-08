Formarse para empoderar: un posgrado aborda la soledad en los mayores

La vejez es una etapa vital marcada por cambios profundos y pérdidas que, en ciertas ocasiones, conlleva un sentimiento de soledad difícil de reconocer y aún más de afrontar. Para los profesionales del ámbito social y sanitario, entender las raíces de esta soledad resulta esencial para intervenir y abordarla de manera integral. Con este objetivo nace el posgrado en Atención a Personas en Situación de Soledad de la Universidad de Vic (UVic-UCC), una formación online impulsada por la Fundación ”la Caixa”. Se trata del primer programa de estas características en lengua española que aborda la soledad desde una perspectiva global y multidisciplinar.

Las consecuencias de la soledad en la salud física y psicológica, y en el riesgo de mortalidad prematura de las personas mayores están ampliamente documentadas en la literatura científica. En el ámbito social se intenta revertir este enfoque para mirar hacia las causas que la originan y poder así entenderla mejor.

Para Laura Coll Planas, licenciada en Medicina, doctora en Salud Pública y coordinadora académica del posgrado en Atención a Personas en Situación de Soledad de la UVic-UCC, «la soledad no es tanto un problema de salud como un problema de justicia social porque está desigualmente distribuida». Y añade: «Se debe poner más énfasis en las causas estructurales, como la pobreza o los entornos físicos de las ciudades, en los que cada vez hay menos espacios públicos de encuentro».

Además, el estigma social que rodea la soledad sigue estando muy presente: «Llevamos mal el compartir nuestra vulnerabilidad y, a veces, no queremos reconocer nuestra situación por no hacer sufrir a los demás», afirma Elena Fernández Gamarra, licenciada en Psicología con un máster en Gerontología Clínica y coordinadora académica del posgrado. «También parece que cuando uno no está bien es que algo se está haciendo mal. Por eso, muchas personas optan por no hablar de su salud mental, por esconder su sufrimiento».

Fernández, asesora también del programa Siempre Acompañados de la Fundación ”la Caixa”, conoce de primera mano las necesidades de las personas a las que atienden: «Las acompañamos individualmente para que se vuelvan a empoderar porque, cuando nos empoderamos, sentimos que tenemos más control sobre nuestra vida. No hay que negar su sufrimiento, sino ayudarlas a generar mecanismos internos y externos para poder gestionarlo y transitar hacia un sitio más saludable».

Además de la intervención individual, en Siempre Acompañados se trabaja también el entorno social: «Ayudamos a las personas mayores a crear una red comunitaria para que puedan restablecer sus relaciones y vivirlas de forma más significativa», argumenta Fernández.

Profesionales especializados en la soledad

El posgrado en Atención a Personas en Situación de Soledad de la UVic-UCC —la primera formación en español de esta categoría dedicada a la soledad— está dirigido a profesionales de cualquier ámbito que trabajen con personas mayores, ya sean profesionales que se ocupan de la intervención directa, directivos de entidades que trabajan con personas mayores o técnicos y directivos de las administraciones públicas responsables de la dirección de equipos de intervención o del diseño de políticas con impacto en el colectivo.

La dirección técnica corre a cargo de Xavier Gómez Batiste, director de la Cátedra de Cuidados Paliativos de la UVic-UCC, director científico del programa para la Atención a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación ”la Caixa” y referente en el ámbito internacional por su diseño del sistema catalán de cuidados paliativos, junto con Javier Yanguas, director científico del programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa” y reconocido internacionalmente como experto en nuevos modelos de atención a las personas mayores.

El programa académico ofrece una mirada amplia y profunda sobre la soledad, estructurada en tres grandes bloques:«Comienza en la parte emocional, con un enfoque interno hacia a la persona; pasa por la parte de las relaciones sociales y la pertenencia a la comunidad, y concluye en la soledad existencial», explica Fernández. «Digamos que se organiza en tres niveles: yo conmigo mismo, con los otros y con el mundo», resume Coll. Según Fernández, «para hacer una buena actuación es necesario comprender que la soledad se da en todos esos planos. Al final, la complejidad de la soledad es la complejidad de la vida».

Para quienes cursan el posgrado, esta visión global ha transformado su forma de entender la soledad y les ha descubierto nuevas herramientas para aplicarlas en su día a día. Es el caso de Gonzalo Toscano, técnico de proyectos de intervención social en la Fundación Albihar de Granada: «El posgrado me ha permitido ampliar mi forma de ver la soledad y profundizar en las causas que la generan, además de descubrir herramientas nuevas que desconocía y que me han resultado esenciales para mejorar mis conocimientos».

La experiencia de Isabel Moreno, directora de la Fundación Albihar, ilustra bien su potencial para perfiles que no están implicados en la intervención directa: «Ahora me siento más cerca del trabajo de mi equipo y creo que puedo apoyarlos de un modo más profundo. El posgrado incluso me ha ayudado a sugerir ideas para rediseñar algunas intervenciones».

Objetivo: atención personalizada y servicios conectados

«La soledad está en todas partes», asegura Elena Fernández. «Por eso, si yo estoy acompañando, trabajando o interviniendo en cualquier ámbito con personas mayores, cuantos más conocimientos tenga sobre la soledad más capacidad tendré, como profesional, de identificarla».

Según Mercè Castellà, técnica de intervención del programa Siempre Acompañados en la Cruz Roja de Tàrrega y alumna de la primera promoción del posgrado, «cada persona vive la soledad de forma única, con su propia historia, necesidades y preferencias». «Es precisamente a través de la práctica y del acompañamiento personalizado como se descubren las formas más efectivas y humanas de intervenir».

Para la doctora Laura Coll, la sociedad se enfrenta a dos retos mayúsculos. El primero es entender«quién necesita qué y en qué momento, porque no hay una única solución a la soledad». Para lograr una atención verdaderamente personalizada resulta clave una conexión entre servicios que permita —una vez detectada la situación— identificar qué ayuda necesita cada persona y ofrecérsela. Según la experta, no se trata de eliminar la soledad, inherente a la condición humana, sino de ofrecer herramientas para aprender a transitarla. El segundo gran desafío, añade Coll, es «la prevención y la promoción de un contexto social en el que nos podamos relacionar mejor; recuperar esa conexión social con la profundidad que sea necesaria».