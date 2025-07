«No quería escribir un libro moral; no me gusta tratar al lector como idiota»

Ángel Martín se enrola en ETA para vengar la muerte de su hermano, asesinado en un atentado de los GAL, y acaba concursando, junto con su novia, Irene López, en el «Un, dos, tres... responda otra vez» que presenta Mayra Gómez Kemp. Este es el punto de arranque de «Patria, la buena» (Autasider Cómics), la quinta novela de Ricardo Gómez (Vigo, 1970), un thriller que presentará el 13 de agosto (19.30 horas) en Espazo Lector Nobel de O Calvario, en Vigo. «Me hace mucha ilusión presentarlo en Vigo porque uno de los escritores que más admiro es Domingo Villar, cuya trilogía me parece brutal», reconoce el escritor, que reside en Ordizia (Guipúzcoa) desde los tres años.

—¿Qué historia cuenta «Patria, la buena»?

Una historia, mezcla de ficción y hechos reales, que transcurre en 1985 y 1986 entre el País Vasco y Madrid, y que arranca con la muerte, en un atentado de los GAL, del hermano del protagonista, que querrá vengarse. Hay mucha retranca y humor negro. Una de las cosas que más me gustan trabajar en la novela negra es la psicología de los personajes, además de buscar tramás más o menos rocambolescas. También tiene un punto gótico. Es una novela de atmósfera pesada, con un final trepidante muy a lo Álex de la Iglesia. Y luego, como en todos mis libros, porque soy celtista, hay una pequeña pincelada sobre el Celta.

—Lo del «Un, dos, tres… responda otra vez» ¿es un guiño a su adolescencia?

Yo nací en 1970 y, como todos los de mi generación, veía el «Un, dos, tres...». Los de mi generación nos acordamos de todo más que por nostalgia porque no había más, aunque yo tengo mucha memoria y me gusta escribir en base a las sensaciones que me quedan de aquella época. No he querido hacer una revisión histórica.

—El título recuerda a «Patria» de Fernando Aramburu. ¿Tiene algo que ver?

El título es un troleo provocador a la novela de Aramburu porque los protagonistas son de Hernani. «Patria, la buena» habla de política, de corrupción, de ETA, de los GAL, de violencia, de «los años del plomo», pero no quería hacer maniqueísmo, no quería hacer un libro moral. Por ejemplo, en la película «La infiltrada», un jefecillo de ETA empieza a maltratar al gato de la infiltrada. ¿De verdad hace falta sacar esos recursos para demostrar que ese es el malo? No estoy hablando de equidistancia, pero no me gusta tratar a los lectores como idiotas porque yo también soy lector.

—¿Por qué cree que se escribe tan poca ficción sobre los GAL?

Por la mala conciencia, porque, muy en general, no se estaba en desacuerdo con los GAL. Se pensaba que contra el terrorismo valía todo, lo que te convierte en lo mismo. ¿Qué enfoque le das, entonces? Nadie se atreve a tratarlo.

—¿Cómo lo ha hecho usted?

-Con naturalidad y con ese punto irreverente de todas mis novelas. La peor censura, con diferencia, es la autocensura. He disfrutado mucho escribiendo esta novela porque su historia sorprende más allá de esa sinopsis un poco bruta de ETA, los GAL y del punto de humor del «Un, dos, tres...».

—¿Es difícil sorprender al lector de novela negra?

Lo es porque ahora se repite siempre el mismo formato: alguien que descubre un acontecimiento familiar pasado... Como influencia está bien, pero hay que mezclarlo y abrirlo a otros géneros y formatos, porque para copias ya está el original.

—Afirma que tiene buena memoria, pero imagino que detrás de una novela como esta hay también un importante trabajo de documentación.

Sí, y a veces este te obliga a cambiar la historia para incluir un dato que es importante. Hay muchas cosas bonitas que rescatar. En mi caso, si la historia real es importante está por encima de la propia obra de ficción.