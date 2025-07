OpenAI alerta a quienes usan el ChatGTP como psicólogo

El auge de la inteligencia artificial ha permitido que lo que antes se conseguía en mucho más tiempo, ahora se haga con un simple clic. Con la llegada del ChatGPT y otras webs de mensajería instantánea con IA, el uso de estos ha llegado a límites inimaginables. Hay muchos que incluso lo usan como confidente o psicólogo personal. De ello habló en el pódcast del cómico estadounidense Theo Von el mismo CEO de OpenAI, Sam Altman, y de la letra pequeña detrás de la privacidad del ChatGPT.

Los usuarios del ChatGPT deberán pensarse dos veces antes de usarlo para terapia o como un psicólogo personal. Según el CEO de OpenAI, la empresa detrás del ChatGPT, la industria de la inteligencia artificial aún no ha averiguado cómo proteger la privacidad del usuario cuando se trata de conversaciones más privadas, porque sencillamente no existe la confidencialidad que sí hay entre un doctor y el paciente cuando tu doctor es una IA.

En respuesta a una pregunta de Theo Von sobre cómo la IA trabaja con el sistema legal actual, el CEO de OpenAI alertó que el gran problema de que no haya una estructura legal o de política que proteja a los usuarios de sus conversaciones: «La gente habla de la mierda más personal de sus vidas con el chat». «La gente, especialmente joven, lo usa como un terapeuta, un coach vital y pregunta: ‘¿Qué debo hacer?’», explica Altman. «Y ahora, si hablas con el terapeuta, abogado o doctor sobre estos problemas, hay un privilegio legal con ello. Hay confidencialidad, nosotros aún no hemos averiguado esto con el ChatGPT».

La aparición de Sam Altman en el pódcast de Theo Von va de la mano con la guerra de OpenAI con The New York Times, que nació con la demanda del diario estadounidense en diciembre de 2023. En respuesta a toda la polémica en la que la empresa de IA más importante del mundo se ha visto envuelta, el pasado mes de junio publicó un comunicado en la web oficial, en el que alegaban que el periódico neoyorquino llegó a una «extralimitación» con la demanda: «The New York Times y otros demandantes han presentado una exigencia drástica e innecesaria en su demanda infundada contra nosotros: conservar los datos de los clientes de ChatGPT y API indefinidamente».

Orden judicial

«La empresa entiende que la falta de privacidad podría obstaculizar una adopción más amplia por parte de los usuarios (...). OpenAI ha estado impugnando una orden judicial en su demanda contra The New York Times, que le obligaría a guardar los chats de cientos de millones de usuarios de ChatGPT a nivel mundial, excluyendo los de los clientes de ChatGPT Enterprise», explicaban.

«Creemos firmemente que esto es una extralimitación de The New York Times. Seguimos apelando esta orden para que podamos seguir priorizando su confianza y privacidad», denunciaban en el comunicado, donde además se podía leer un apartado de preguntas básicas sobre la demanda del The New York Times.