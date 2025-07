Galicia, única comunidad sin Lugares de Memoria Democrática declarados

Por constituir un espacio donde se ha constatado que fueron cometidos «crímenes de lesa humanidad» y por haberse erigido como «el nodo principal de la densa red de espacios y cuerpos represivos de la dictadura» franquista en Cataluña, el Gobierno central hizo efectiva la semana pasada, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), la declaración de la comisaría de Via Laietana de Barcelona de la Policía Nacional como Lugar de Memoria Democrática.

Este avance en materia de memoria histórica que fue celebrado por la Generalitat ha dejado sin embargo un poso agridulce en Galicia, puesto que la gallega era junto a la catalana la otra comunidad española sin Lugares de Memoria Democrática declarados y, desde el pasado martes, ha pasado a ser la única.

Vista interior en el vestíbulo de las Torres de Meirás, único punto del inmueble al que se puede acceder en la actualidad. / C. S.

Lo explica así el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH A Coruña), Carlos Babío, quien analizando la situación del Pazo de Meirás en la actualidad, tras la reciente «vitoria que non debeu tardar tanto» al divulgar el Tribunal Supremo el fallo que condenaba a la familia Franco a devolver al Concello de Santiago las esculturas de Abraham e Isaac del Pórtico da Gloria de la catedral, indica que «Cataluña e Galicia estaban equiparadas porque non tiñan ningún Lugar de Memoria Democrática declarado, agora queda só Galicia, cando se ten solicitado que se incoen expedientes de declaración de Lugar de Memoria Democrática, como son no caso de Meirás e da Illa de San Simón. Máis de 20 asosiacións solicitamos que fosen declarados e hai un procedemento que establece a lei polo cal o Estado ten 12 meses para incoar. Pois a solicitude foi presentada o 14 de xullo de 2024, co cal xa pasaron os 12 meses, e o Estado fai propaganda dicindo que esta declaración vai incluírse no programa ‘España en Libertad. 50 años’. O que ten que facer o Estado é cumprir a lei, tanto en materia de patrimonio cultural como de memoria democrática. E, neste caso, non cumpren nin a unha nin a outra».

Máis de 20 asosiacións solicitamos que fosen declarados e o Estado ten 12 meses para incoar. Pois a solicitude foi presentada o 14 de xullo de 2024, co cal xa pasaron os 12 meses Carlos Babío — Presidente de la CRMH A Coruña

Carlos Babío se muestra crítico con la intención de ligar lo sucedido en Meirás a ese marco de «50 años de España en libertad», puesto que considera que, precisamente, la lección que deja la que fue tomada como residencia de verano de Franco «non é a dun proceso democrático».

En este sentido, el presidente de la CRMH A Coruña argumenta que «o que fixo a sociedade foi demostrar que o Pazo de Meirás foi un expolio do franquismo continuado pola Transición e blindado pola Democracia. A sociedade demostrou que isto foi así, de maneira que non hai un proceso de transición democrática en Meirás, hai un proceso de blindaxe dun expolio dunha ditadura. A lección que realmente podemos sacar de Meirás é a que deixou unha sociedade que tivo sempre na memoria que foi un expolio e que tivo que poñer a mobilización, a documentación, a divulgación social do expolio e a súa reclamación».

La Residencia Stella Maris en la Illa de San Simón. / C. S.

Asimismo, el también investigador y escritor establece un paralelismo con la Illa de San Simón porque, si bien Meirás representa «a memoria da ditadura franquista» y el archipiélago redondelano «a represión pura e dura», salvando las distancias, «ambos son lugares nos que queda memoria», afirma Babío, quien apunta que, «sendo San Simón un centro de represión brutal, hai familias que teñen nas súas casas a memoria. E por isto é tan potente, porque na illa queda un lugar da memoria con memoria, e isto é o mesmo que sucede en Meirás, sendo lugares con perfís absolutamente distintos». De ahí que las entidades gallegas iniciaran, hace poco más de un año, el proceso para demandar sendas declaraciones de Lugar de Memoria Democrática.

Unas visitas «castradas»

«Bienvenidos al Pazo de Meirás. Les informamos de que haremos la visita acompañados de personal de seguridad y que será grabada en todo momento debido al litigio actual, por lo que tampoco se podrá acceder al interior de las torres, a excepción del vestíbulo y de la entrada de la capilla». Esta es la realidad que se encuentra la ciudadanía que reserva cita en la actualidad para visitar las torres que en su momento fueron diseñadas por la escritora Emilia Pardo Bazán.

A este respecto, el presidente de la CRMH A Coruña hace especial hincapié en que, tras la sentencia que declaró que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y que ordenaba a la familia Franco su devolución, se creó un protocolo de actuación que Babío asegura que, «logo de catro anos da súa sinatura, foi incumprido de cabo a rabo». Así, el investigador menciona que «está prohibida calquera actividade máis que esas visitas castradas que chegan a ser tan vergoñentas que limitan o acceso ao ben que no seu día xustificou a súa declaración de Ben de Interese Cultural, que son as torres. A Xunta aquí tiña que esixir ao Estado que se garanta o réxime de visitas ao que están sometidos os BIC, de catro días ao mes, polo tanto, o Estado incumpre coa pasividade da Xunta».