Banda sonora viguesa para un clásico centenario

Cuenta que, antiguamente, salvo rara avis, todas las películas de cine mudo estaban conceptualizadas para ser proyectadas con un acompañamiento de música en directo. Escuchar las melodías en vivo mientras se exhibía el material fílmico en la sala era parte de la performance del séptimo arte y, para su composición, existían dos metodologías: películas que contaban con una banda sonora propia, es decir, que había sido escrita específicamente para sus escenas, y otro tipo de cintas, huérfanas de armonías, pero para las que la distribuidora correspondiente se tomaba la molestia de adjuntar una hojita de papel que incorporaba una «escaleta emocional» y con la que se orientaba a los pianistas para la pauta a seguir, preocupándose estos de rebuscar en sus libros de partituras «tipo» aquellas melodías que mejor se ajustaran a las escenas cómicas, dramáticas, románticas o de aventuras, que fueran a proyectarse a continuación.

Cartel de la película de Lugín. / Museo Casa da Troia

Siguiendo estos procedimientos fueron musicalizadas un importante volumen de películas de la historia del cine y el pianista y compositor vigués Brais González afirma que, algo similar, es a lo que se ha tenido que enfrentar él cuando surgió la oportunidad de crear una banda sonora desde cero cuando se cumplen 100 años del estreno de la que constituye la primera versión cinematográfica de «La Casa de la Troya», una de las joyas del patrimonio cultural gallego que, basada en la novela homónima de Alejandro Pérez Lugín, se erigió como uno de los primeros largometrajes rodados en Galicia.

En apenas un mes, en el marco de la tercera edición de las Xornadas de Cinema Mudo e Música MU2 que se celebrará en la Fundación Sales, la ciudad olívica tendrá el honor de ser escenario del estreno de la banda sonora que acompañará la gira de proyecciones del clásico centenario de Lugín, en lo que el compositor Brais González define como «unha ocasión incrible para ter diante unha peza histórica do legado cultural de Galicia» y que también marcará la diferencia por el acompañamiento musical, puesto que el pianista llevará consigo a sus compañeros del emsemble modular Caspervek, con Laura Lorenzo a la flauta y con Blas Castañer ocupándose de la percusión: «A paisaxe sonora cambia moito con respecto ao arquetipo do pianista só nas proxeccións de cinema mudo», asegura.

Poñerlle música a unha peli de cinema mudo é unha responsabilidade moi grande; podes alterar completamente a percepción que ten a xente das imaxes

La proyección de «La Casa de la Troya» en Vigo contará con la presencia de la persona que ha sido motor en este proyecto de su puesta en valor, la musicóloga Estíbaliz Santamaría, quien contactó directamente con el pianista vigués para ofrecerle su musicalización. En este sentido, González señala que «todo xorde da súa iniciativa particular. Mestra na Universidade de Miami, ela é especialista na música galega na emigración e o seu traballo está vencellado de xeito transversal coa película e o libro de Lugín, porque no filme se mencionaba unha das cantigas máis importantes daquela época: ‘Unha noite na eira do trigo’, e na que centra a súa investigación. Con motivo do centenario, púxose en contacto comigo para celebrar o aniversario, xa que hai moitos anos que non se proxecta en Galicia e que non se lle pon música. Para min era unha oportunidade fantástica de traballar co legado cinematográfico galego».

Un reto interpretativo

En cuanto llegó la propuesta, el pianista vigués inició todo un trabajo de composición que abordó con «moito respecto», y es que, además de ser consciente de que tenía entre manos una pieza «cun valor patrimonial tan grande para Galicia», Brais González explica que «poñerlle música a unha peli de cinema mudo é unha responsabilidade moi grande, porque moitas son obras mestras do cinema e ti es un axente externo que entra para intentar facer as túas achegas e, neste caso, nun proxecto que nos toca tan de preto a todos os galegos. E hai que ter en conta e entender que na música do cinema mudo ti podes alterar completamente a percepción que a xente ten das imaxes».

Escena de la versión cinematográfica de 1925 de "La Casa de la Troya". / Museo Casa da Troia

En este punto, el músico vigués menciona que una de sus mayores preocupaciones a la hora de desarrollar la composición fue «caer no maniqueísmo demasiado esaxerado da Galicia da época, porque a película así o amosa. Nela converxen o mundo burgués da capital de Madrid, o mundo estudantil de Santiago e o mundo rural da Galicia do momento, e eu tratei de evitar tirar moito da tradición, porque na peli hai unha historia romántica, truculenta, moi complexa, e encarei a musicalización dende o respecto absoluto ao material fílmico». Asimismo, Brais González afirma que el estreno será «todo un reto interpretativo», ya que se trata de la pieza más larga que tocará en directo con el emsemble Caspervek, un total de dos horas y cuarto durante el visionado, al piano en su caso.

La proyección de «La Casa de la Troya» en la Fundación Sales prevista el próximo 27 de agosto será la primera parada de la película y estos músicos que, en septiembre, recalarán en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, para posteriormente visitar Santiago y, a continuación, el extranjero.