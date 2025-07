De huir de los nazis a fundar Movierecord

«La consternación que expresaban sus ojos es indescriptible. Pasaron frente a nosotros en silencio, pero sus miradas decían mucho, como si nos quisieran decir: ‘Mirad nuestra desgracia, ¡ayudadnos! Si no, estamos perdidos irremediablemente...’ Los dos soldados que los seguían, fusiles al hombro, no parecían en absoluto conmovidos por la tragedia de sus cautivos. Todo lo contrario. Eran dos colosos, pecho hinchado, de aire sonriente y satisfecho. Conducían a su presa como se lleva a las vacas al matadero. Al volver por la noche al pueblo, supimos que se trataba de los últimos miembros de una familia judía que, a costa de sus últimos recursos y mil riesgos, intentaban alcanzar la frontera, y que, justo antes de cruzarla, fueron capturados por los guardias fronterizos alemanes (...) Hoy sabemos cuál fue la suerte reservada, en los campos de concentración, a los judíos que cayeron en manos de los alemanes».

Escrito en francés y de su puño y letra, conserva el manuscrito que contiene este extracto en el que su abuelo dejó constancia de un episodio del que fue testigo a finales del año 1942, cuando él mismo arriesgaba su vida en la única vía accesible de Bonac al Port d’Orle, el puerto de montaña de Orla, un paso tradicional entre la Val d’Aran y el Ariège. Junto a uno de sus hermanos y algunos compañeros, refugiándose en los Pirineos, el hombre que enmascaraba su identidad bajo el apodo de «Yoni» Grunfeld intentaba alcanzar a toda costa la España franquista, tras haber logrado fugarse del que se había convertido en el principal campo de concentración francés del que los judíos extranjeros eran deportados hacia los campos de exterminio alemanes, siendo enviados la gran mayoría directamente a Auschwitz.

El destino parecía devolverle como espejo la advertencia de que, en apenas un suspiro, podría correr la misma suerte que aquella familia que descendía el valle por un estrecho y sinuoso sendero bajo la custodia de los soldados alemanes. Y tras haber pasado inadvertidos, finalmente acabó por cumplirse el peor de los presagios, pues las temibles SS lograron detectar y revelar a Eugene Grunfeld, citándolo en la comandancia militar, pero impulsado por el instinto de supervivencia, en la helada Nochebuena de 1942, intenta escabullirse caminando Pirineos a través con su hermano, en lo que a punto estuvo de ser la tumba de ambos.

Eugene Grunfeld, enel centro, junto a susdos hermanos cuandoescaparon de Hungría,en el año 1935. | / Archivo A. Grunfeld

Afincado en Cambre desde hace 9 años, el director y productor de documentales Antonio Grunfeld investiga en la actualidad su historia familiar para plasmarla en una pieza audiovisual que ya ha comenzado a germinar y que recogerá el «heroico» periplo que su abuelo, Eugene Grunfeld, llevó a cabo por Europa huyendo de la persecución nazi debido a sus orígenes judíos. Y es que Eugene no solo fue capaz de eludir el atroz destino de los millones de almas asesinadas en el Holocausto, sino que tras formar parte de la Resistencia francesa y lograr escapar del campo de concentración de Drancy, para posteriormente pisar una cárcel franquista en Girona, pudo erigir en España la primera empresa publicitaria del país y el que llegó a posicionarse como el mayor grupo de comunicación de toda Europa, la emblemática Movierecord.

Un buscavidas recorriendo la historia contemporánea

Seleccionado como director invitado por el programa de desarrollo audiovisual Rueda que la Academia de Cine celebró el pasado mes de abril en Vigo, Antonio Grunfeld cuenta que la imagen que guarda de su abuelo es la de un hombre ya mayor, con escasa visión y «con su mantita y transistor», al que no conoció en plena actividad, pero del que sí recuerda que le sorprendía que supiera hablar hasta siete idiomas: «Me acuerdo de que me contaba aventurillas e historietas, pero eran historias que de niño no te haces una idea de lo que tienes delante, hasta que de mayor ya sí y dices 'madre mía, igual soy yo el que tiene que documentar y contar esta historia'. Frente a aquella imagen de cómo realmente lo conocí yo, lo que me contaron después sobre él es que era una persona con mucho don de gentes, muy leal en los negocios y una persona de gran confianza», señala el director audiovisual.

Si bien todavía quedan muchos hilos de los que tirar para completar la trayectoria de su abuelo, que el guionista Pepe Coira definió como la historia de «un buscavidas que recorre la historia contemporánea de Europa, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el franquismo», Antonio Grunfeld relata que Eugene nació hacia finales del siglo XIX o principios del siglo XX en el seno de una familia acomodada con raíces judías del este de Hungría, «lo que le marcó bastante», indica. Y es que en el momento en el que la alargada sombra del nazismo empieza a extenderse por Europa, rápidamente alcanza a Hungría, y es ya en 1935 cuando Eugene Grunfeld se ve obligado a abandonar su país natal, dando comienzo así toda una odisea que comparte con sus dos hermanos, siendo uno de ellos capturado y enviado a un campo de concentración al poco tiempo de iniciar el éxodo.

Eugene adoptó el apodo de «Yoni» Grunfeld para intentar camuflar sus orígenes y esquivar a los nazis, que ya habían tomado el poder, y su primera parada fue Bruselas. «Una vez allí trabaja como camarero de alto standing, pero su objetivo es intentar cambiar y pasar cuanto antes de servir el café a que se lo sirvan, mejorar sus condiciones. Tiempo después conoce a un empresario que estaba buscando un chófer, aprendió a conducir y digamos que ahí es cuando empieza su escalada hacia volver a la condición de su familia acomodada», relata el nieto de Eugene. Sin embargo, paralelamente a su progresión profesional, el fascismo alemán ganaba cada vez más y más terreno, y cuando se produce la ocupación en Bélgica, en el año 1940, Grunfeld se ve inmerso en una nueva evasión que lo lleva a recalar en París.

Párrafo del manuscrito de Eugene en el que cuenta que luego descubrieron qué sucedía en los campos de concentración. / Archivo A. Grunfeld

«En Francia participa en la Resistencia contra los nazis, pero es muy poco lo que sé de esta época, hay muchos agujeros, porque él nunca me quería hablar de esta etapa. Decía que se había visto obligado a hacer cosas horribles», cuenta Antonio Grunfeld. Con la llegada del año 1942, la ocupación alemana se tornó más represiva, la persecución a las personas de origen judío era cada vez más regular y eran deportadas a campos de concentración por sistema, un destino que Eugene y su hermano no pudieron evitar, al menos no del todo, puesto que un momento determinado fueron a parar a Drancy. Sin embargo, fue su astucia la que los salvó de la fatalidad de Austwichz: «Consiguieron engañar a uno de los mandos asegurándole que tenían un tesoro familiar escondido y que si les ayudaba lo dividirían con él. Al final consiguieron salir de Drancy y fue cuando se refugiaron en un pueblo de los Pirineos», señala el director y productor.

El periplo europeo no finalizaría para Grunfeld en la frontera, puesto que tras vivir el episodio que casi le cuesta la vida cruzando la cordillera y que dejó manuscrito, acabó pisando una cárcel franquista en Girona, en la que, al margen de lo crudo de verse en prisión, pudo aprender el idioma del nuevo país que lo había recibido, «porque toda la cultura estaba allí y se hacían recitales de poesía y narrativa», indica Antonio Grunfeld.

El monopolio de la publicidad en los cines

El régimen franquista acabó liberando a los Grunfeld y de lo siguiente que tiene constancia su descendiente es que «mi abuelo conoce a mi abuela en un ascensor en Madrid. Ella sabía algo de francés, porque se había exiliado durante la guerra en Francia, y ahí empieza su historia de amor. Ella era de una familia bien situada y, tras conocerla, mi abuelo retoma los contactos con la gente que había conocido en Bruselas y, tiempo más tarde, es cuando consigue fundar Movierecord. Entiendo que es gracias a haber retomado esos contactos, porque el propietario original es precisamente el belga Jo Linten y mi abuelo se convierte en el director general».

Grunfeld junto a su nuera, madre de Antonio, en la Nochevieja de 1975, en el Hotel Palace de Madrid. / Archivo A. Grunfeld

Fue en la década de los 50 cuando Eugene Grunfeld se situó al frente de la que constituyó la primera empresa de publicidad del país, haciéndose con el monopolio en las salas de cine, y «el mayor grupo de comunicación de toda Europa», afirma Antonio, añadiendo que «empiezan introduciendo la publicidad en el cine, que es lo que conoce todo el mundo, pero luego acaban pasando a la televisión con los primeros anuncios en blanco y negro. Posteriormente, intentaron exportar este modelo a Latinoamérica, pero fue un fiasco y al parecer esto supuso una de las primeras debacles del grupo. Además, otra de las cosas de las que me he enterado, y sobre la que tengo que indagar, es que mi abuelo fundó el festival de Cannes de publicidad, porque las primeras ediciones fueron promovidas por Movierecord».

Ante «el gran potencial» de todo este material histórico encarnado en la figura de su abuelo, Antonio Grunfeld decidió seguir el consejo que el guionista Pepe Coira le planteó en forma de pregunta: «Tienes que investigar mucho... ¿y por qué no grabas también esa investigación?». Y fue así cómo el proyecto que había imaginado como una pieza audiovisual de ficción, acabó encaminándose hacia el que sin duda es su punto fuerte: el género documental.

Han pasado ya 17 años desde que en 2008 el director residente en Cambre pudo localizar a la otra rama de la familia Grunfeld afincada en Bruselas, precisamente en el mismo año en el que trabajaba en su primer documental en un antiguo campo de concentración alemán. Aquella primera experiencia con las cámaras y el reencuentro familiar fueron el punto de inflexión que lo llevó a tomar apuntes y a iniciar el acopio de documentación para llegar a trasladar a la pantalla la historia su abuelo, un proyecto que, por lo pronto, ya ha pasado del papel a las primeras grabaciones in situ de los lugares que marcaron el insólito periplo de «Yoni» Grunfeld.