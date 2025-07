Alerta amarilla en 13 municipios de Pontevedra por temperaturas máximas

Después de una tregua donde los termómetros han dado un notable respiro, este sábado se producirá una subida de temperaturas generalizadas en la Península Ibérica, que también repercutirá en el tiempo de Galicia. En este territorio, un total de 13 municipios encuadrados en el Miño de Pontevedra tendrán que tener especial atención por una alerta amarilla por temperaturas máximas, que rozarán los 34º C.

La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) ha informado de que esta alerta permanecerá activa desde el mediodía de este sábado, alrededor de las 13.00 horas, y terminará poco antes de la puesta del sol, a las 20.59 horas.

Cargando previsión del tiempo...

En este caso, la zona afectada es el Miño de Pontevedra, que comprende a un total de 13 ayuntamientos: Arbo, Crecente, A Guarda, Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, Ponteareas, O Porriño, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño y Tui.

En Vigo y en buena parte de la provincia de Ourense también se espera que se superen los 30 grados con facilidad en las horas centrales del día

Durante la jornada del viernes, las temperaturas más altas registradas en Galicia ya se produjeron en estos lugares. Según la información proporcionada por Meteogalicia, Salvaterra do Miño alcanzó 34,8º C y Ponteareas, 34,2º C.

Aunque para el domingo no existen ningún aviso activado, la tendencia será similar no solo mañana sino en el inicio de la próxima semana.