La RAG publica na rede os documentos do ingreso de Castelao en 1934

O 25 de xullo de 1934 Afonso Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950) convertíase en membro de número da Real Academia Galega. Onte, nas vésperas do Día de Galicia e cadrando coa celebración do Ano Castelao, a institución difundiu por primeira vez os documentos relacionados co seu ingreso.

Entre os materiais que se poden consultar no sitio web que lle dedica ao rianxeiro nunha nova «peza destacada», figuran o mecanoscrito do discurso que Castelao pronunciou aquel día, «As cruces de pedra na Galiza».

Amósase tamén a correspondencia na que Castelao expresa o seu desexo de que sexa Antón Vilar Ponte quen lle dea resposta á súa alocución ou o escrito no que Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo e Marcelo Macías lle propuxeron á corporación que o «insine artista e escritor» ocupase unha das cadeiras vacantes.

«Diante d’iste nome, os propoñentes cóidanse dispensados de toda loubanza, e coidan qu’a proposta de tan ilustre galego ha ser acollida por todol-os Señores Académicos con unánime ledicia», expuñan os tres asinantes na carta asinada o 12 de febreiro de 1930 en Ourense.