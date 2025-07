«Este libro foi recomendado por unha persoa»... e non por IA

«Ti de que es, de algoritmos ou de persoas?». «Zona libre de algoritmos. Somo unha libraría, aquí os libros escólleos unha persoa». «Este libro foi recomendado por unha persoa». Son algunhas das mensaxes que xa están inundando as librarías de proximidade das cidades e vilas de toda a comunidade galega co obxectivo de concienciar a cidadanía sobre o importante papel que xogan libreiros e libreiras na configuración do tecido social, cultural e comercial das mesmas.

Fronte ás novas tendencias que xa se veñen detectando entre a poboación, que comeza a recorrer á intelixencia artifical (IA) tamén para atopar recomendacións literarias, a Federación de Librarías de Galicia vén de lanzar unha nova campaña que precisamente pon o foco na reivindicación das librarías de barrio como espazos que ofrecen «algo máis que a venda de libros per se, senón que contribúen a xerar comunidade impulsando o o tecido cultural, social e comercial dentro da vida das vilas de Galicia».

O 92% dos lectores que recorren a librerías pequenas nas vilas galegas acaban atopando recomendacións literarias que non atoparon no algoritmo

A iniciativa, que está gozando de moi boa acollida entre o sector e que tamén está sendo aplaudida entre os propios lectores, non está «en contra da IA, nin das redes sociais, nin dos algoritmos, pero procura sinalar que teñen que ser unha ferramenta e que non se pode substituír a experiencia que é ir mercar un libro a un espazo dedicado exclusivamente a isto. O mercado online foi medrando nos últimos anos, pero tamén é certo que as librarías galegas foron quen de readaptarse, conseguiron crear unha comunidade moi forte e están traballando para ofrecer algo máis que un espazo de venda. Os libreiros e as libreiras galegas non traballan con algoritmos, traballan con persoas, e cando recomendan libros, non o fan só en función das lecturas que levaches anteriormente, senón en función das conversas, dos clubs de lectura, do intercambio que se fai con eles», apuntan dende a directiva da entidade.

Integrada na actualidade por máis de 150 establecementos, a Federación de Librarías de Galicia fai referencia, así mesmo, a un dato que precisamente xustifica a nova campaña: «Temos estudos ao respecto e o 92% dos lectores que recorren a librerías pequenas nas vilas galegas acaban atopando recomendacións literarias que non atoparon no algoritmo», destacaron.

Por outra banda, con esta proposta que busca «xuntar ás persoas», a institución tampouco esquece dirixir a mirada cara os autores independentes, pois sinalan que se a poboación só bota man da IA para as recomendacións literarias, «vai ser moito máis difícil que cheguen a recomendacións da edición independente».

Tania Lago Míguez, dona da libraría Rosalía e Compañía, amosa un marcapáxinas da campaña que pon en valor o traballo dos libreiros. / PABLO H. GAMARRA

Calquera espazo que sirva para compartir e estar en comunidade, cada vez, fai máis falta Tania Lago Míguez — Libreira de Rosalía e Compañía

Hai escasos dous meses que Tania Lago Míguez abriu por primeira vez as portas da súa propia libraría en Redondela e, na súa curta vida, Rosalía e Compañía xa lle demostrou que tiña razón cando decidiu emprender no sector, porque constatou que por «moitas pantallas, redes sociais» e mundo moderno, «a xente bota de menos ir a unha libraría de verdade, botar o tempo alí e experimentar as sensacións, poder falar co libreiro e gozar da compañía», afirma.

Sendo unha das súas principais liñas de traballo a visibilización da literatura galega, tratando con especial agarimo á que xorde no seo das editoras independentes, o establecemento é precisamente unha desas librarías que se preocupa de «facer barrio» nunha vila galega e que participa na actualidade na campaña da Federación de Librarías de Galicia. Para Tania Lago Míguez o que reivindica a proposta lanzada pola institución é ben acertado, porque cre que «calquera espazo que sirva para compartir e para estar en comunidade, segue facendo falta, cada vez fai máis falta en realidade. Estes espazos nos barrios son moi necesarios porque, aínda que non o creamos, penso que cada vez estamos máis illados».

A conversa ten valor para quen merca o libro e ten moitísimo valor para os libreiros

Con respecto ás mensaxes da iniciativa impulsada pola Federación de Librarías de Galicia, esta libreira redondelá comenta que, «aínda que é provocativa, non estamos en contra do algoritmo e sabemos que imos convivir con el xa para sempre, pero a campaña fai a reflexión de darlle ese valor engadido a que sexa unha persoa humana coma ti, que ten experiencias e opinión, quen recomenda o libro, é o valor que achega a conversa co libreiro e libreira».

Así mesmo, Tania Lago Míguez analiza que «ao que vai tender o algoritmo é a recomendar do que máis información teña, o máis vendido, polo que sempre vai ser máis enriquecedor ter a oportunidade de falar cunha persoa que ten unha bagaxe e unha experiencia que a levou por sitios que descoñeces e que igual che resultan interesantes. A conversa ten valor para quen merca o libro e ten moitísimo valor para os libreiros».