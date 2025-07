«No pequeno, no que moitas veces é invisible, eu atopo moitísima épica»

—Que foi o que a levou a incorporar o encaixe de Camariñas na trama de «Punto de araña»?

O punto de partida estivo na idea de que para que a linguaxe exista ten que haber alguén que a teza. Ao mesmo tempo, está o entramado social, porque tamén ten que haber alguén que a sosteña. De aquí sae a pregunta de quen son as que sosteñen, pois esas son as tecedoras, que na novela están representadas dende o cotiá: as mulleres da vila, as palilleiras, as redeiras, as traballadoras da conserveira, e por outra parte, dende o arquetípico, dende esas figuras sobrenaturais das arañas. Estas ideas foron as que me acabaron levando a un lugar no que as mulleres son sostén e onde o tecido ten tanta importancia. Ademais, tamén me din conta despois dun tempo, aínda que non fora a idea primixenia, que tamén cobra importancia a rede de redes que son as amigas, a quen está dedicada a obra, e que tamén se reflicte nas personaxes do colectivo de palilleiras, que son a familia que se elixe. Nesta novela hai moitas redes, no sentido literal e no metafórico.

—Na novela é posible constatar o importante traballo de documentación sobre este universo, como foi o proceso?

Pois foi todo moi orgánico. Nace esa idea e é a curiosidade a que me leva ata Camariñas, pero tamén a necesidade de falar con propiedade do tema que ía abordar, polo que aquí a fase de documentación ten que estar presente. Estiven un tempo en Camariñas, acolléronme no Museo do Encaixe para iniciarme no palillar, e estiven nas asociacións Rendas e Puntillas, que son as que están activas, para compartir e entender dende o cotiá que é o que fan. A min gústame escribir con todos os sentidos e con sensacións, coa pel, co estómago, cos ollos... e Camariñas é un lugar que o favorece. Se cadra a parte máis evidente da documentación é esta, pero logo hai outra relacionada co tema da mitoloxía, que igual non é tan evidente, pero que está, na que fixen relecturas feministas dos mitos ou de Ariadna en Nietzsche.

—E na súa achega ás palilleiras, que foi o que máis lle chamou a atención ou sorprendeu?

Non sei se me sorprende, pero que máis me gustou foi o comadreo entre elas, porque son moi espontáneas e auténticas. Gustoume velas no cotiá, como pasaban as tardes, como compartían, e un pouco diso era o que eu quería recoller. As palilleiras que saen na novela son un pouco así, son a outra familia, moi comadres, e teñen esa confianza entre elas porque medraron xuntas, pero tamén teñen afouteza, porque son moi botadas para diante, e iso claramente foi algo que atopei alí. Si que é certo que as palilleiras da novela son de mediana idade, pero as da asociacións que hai son maiores, as que están activo combinan moitos oficios, dende coser redes e combinando con outras cousas, franxa de idade distinta, pero esa complicidade e comadreo si.

—A lingua é un aspecto fundamental na obra. Pon en valor o idioma e a importancia de seguir tecéndoo, nun momento no que o galego perde falantes, e tamén reflicte na escrita a propia linguaxe do lugar, afastándose do galego normativo.

Efectivamente, na novela hai toda unha reflexión sobre a linguaxe. Eu diría que é unha novela polifónica na que hai moitas voces convivindo. Por unha parte hai unha voz de narradora omnisciente, que si podemos identificar co galego normativo, pero por outra banda teñen moito protagonismo as voces das mulleres da vila, que ademais son mulleres de todas as xeracións, dende adolescentes ás palilleiras de mediana idade. Para min era moi importante facer un traballo de construción de voces apegado o máximo posible á oralidade, e iso pasa por reflectir a variante dialectal da zona, porque se non non sería crible, pero tamén por representar as escollas que se fan na fala cotiá, que falan de quen é cadaquén. Non todo o mundo fala igual e revelamos quen somos tamén no que dicimos e no que evitamos dicir. Esta construción das voces pasaba tamén por darlle a cada unha a súa propia personalidade e aquí había un risco, que era que as adolescentes ou as palilleiras funcionaran como un grupo e non se distinguiran as personalidades, e non me tería gustado que acontecese iso. Finalmente, funcionan como colectivo, pero cada unha ten a súa personalidade marcada, e que se iso se reflectira na forma de falar e na personalidade que lle imprimen á fala, era importante tamén.

—A mitoloxía é outra liña moi presente e «Punto de araña» evoca dende a folga das mulleres lideradas por Lisístrata ao mito de Ariadna, achegando unha épica a un oficio tradicional vencellado ás mulleres.

É que para min, as cousas que fan estas mulleres no cotiá son moi épicas. Moitas veces situamos a épica en lugares moi grandilocuentes, sobre todo se falamos dunha novela mariñeira, porque se pensamos nas xestas marítimas xa sabemos quen son os heroes e de que lado se contan as cousas, pero fixándose no pequeno, no que moitas veces é invisible, eu atopo moitísima épica. Facer as trenzas á pequena que marcha á escola e atender ao pai enfermo cada día, pois é algo moi digno de recibir ese trato épico, aínda que non saia nos xornais. A valentía que require, o mérito que ten, a forza diaria, o seguir pase o que pase, non é algo puntual, é un xeito do vivir. E isto pasa pola parte do sostén e tamén polo traballo diario , polo que cargan ás costas e mesmo os riscos que corren, como no caso das percebeiras. Se iso non é épico, que o é?

—Están os coidados que sosteñen o mundo.

Si, por suposto. Esa idea está de fondo, aínda que non me interesaba explicitala, quería que fose algo que se desprendera de forma natural da historia, precisamente porque, volvendo á idea da linguaxe, ás veces cando sinalas unha cousa esa palabra acaba desgastándose e pasa a ser unha etiqueta, pero outras veces, se te mergullas na historia, fas ti o exercicio e pensas: claro, están sostendo todo, se non fora por ese traballo que están facendo todo o demais caería. A miña idea era evitar a etiqueta para que a historia fixera o seu efecto e, por outra banda, o mito pasa a representar esa épica que está no cotiá.

—Esta novela desenvolveuse en diversas residencias: na Cité das Arts (París), na da Illa de San Simón, no Centro de Investigação Artística Hangar de Lisboa e na da Cidade da Cultura. Que importancia teñen estes programas para a creación?

Este é un traballo moi solitario, que require de certo ensimesmamento e os espazos como as residencia, e tamén os premios, permiten que saias dese ensimesmamento, porque son lugares nos que podes compartir as ideas, ter espazos de diálogo, saír dese proceso solitario de estar dentro do proxecto. Nas residencias é evidente, pola convivencia, pero tamén fago referencia aos premios porque cando hai un xurado que le e recoñece, pois é o primeiro público ao que chegas. Ao final escribimos para que nos lean e esa idea está presente dende o inicio. Por outra banda é importante como axuda, as residencias como recurso para ter tempo e espazo de concentración e porque tamén son espazos que favorecen que haxa «accidentes» e aparezan cousas nos procesos, grazas ás perspectivas nas conversas, que se cadra non aparecían. Premios, contrapartida económica é moi necesario, porque eu son autónoma e teño moitas frontes á vez, é unha axuda non para vivir de escribir, pero polo menos para vivir escribindo, que é complicado, se non estás enfrascada non consegues que saia adiante, necesitamos na fase documentación e escrita tempo da túa concentración posta non é algo que favoreza como o sistema está montado.

—Que supuxo recibir o García Barros e tamén, recentemente, o Lueiro Rey de xornalismo?

Estou moi agradecida co recoñecemento, tamén por isto que comentaba, porque o primeiro contacto de público que tiven coa novela foi un xurado que a recoñeceu e isto é xenial. Penso tamén que estes dous premios dialogan entre si, son complementarios para min. Un é de literatura e outro de xornalismo, pero por como eu abordo a literatura, con todas as reflexións e cuestións que abordo, e en contraposición co xornalismo, no que ás veces tendemos a separar moito todos os xéneros, penso que o que precisamente ofrece o Lueiro Rey, sendo non ficción, é a posibilidade de contar máis literariamente a realidade. Co artigo que gañei, que se titula "Botar un conto", é a outra cara da realidade en Galicia. Mentres que na novela está a oralidade e tamén as lendas, que rompen o pacto realista e que se asumen tranquilamente, que se entrelazan co cotián e ninguén bota as mans á cabeza; no artigo recollo eses "contos" que contaba a miña avoa e que en absoluto eran contos, porque para ela "botar un conto" era sentar nunha cadeira e contar cousas aleatorias, fragmentadas, anécdotas. Que estaba facendo aí a miña avoa? Pois estaba botando a tarde, tranquila, habitando a pausa, algo que me fixo reflexionar sobre que foi deste tempo na sociedade dopamínica das pantallas, onde estamos entretidos sen oportunidade de demora. Eu pensaba nese tempo detido cos contos que botaba a miña avoa e que non ían a ningures, e creo que deterse nese intre ten algo de resistencia.