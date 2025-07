¿Hay menos «vagalumes» en Galicia?

Asociadas a las noches de verano y famosas por su bonita y llamativa bioluminiscencia, las luciérnagas son uno de los insectos que más entusiasma encontrar y tener la posibilidad de contemplar de cerca. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la sensación entre las personas que viven en el rural gallego es que los vagalumes o lucecús ya no tienen tanta presencia como antaño e incluso hay quien afirma llevar «casi una década» sin avistar un ejemplar.

Catedrático en Ecoloxía e Bioloxía animal de la Universidad de Vigo (UVigo), a la pregunta de si efectivamente ha descendido la cifra de vagalumes en la comunidad gallega, Adolfo Cordero responde que «o certo é que non temos información cuantitativa para comprobar se isto é así e co que contamos son coas impresións persoais de cadaquén. Si que hai unha diminución bastante notable de insectos en xeral, influída por cuestións locais, e é moi difícil establecer se hai unha merma deste caso en concreto porque precisariamos datos de estudos a longo prazo para que, mantendo unha metodoloxía determinada, nos dean esta información, pero é certo que hai unha serie de tendencias que si son claras e poderían estar afectando».

En primer lugar, Adolfo Cordero hace referencia al uso de pesticidas como una de las principales amenazas de la densidad poblacional de estos lampíridos: «Están empregándose máis métodos químicos para o control de pragas e isto ten efectos secundarios naqueles insectos que non son praga, xa que non discriminan dunha maneira tan efectiva, polo que hai caída de densidade dalgunhas especies. Os vagalumes son animais que se alimentan de caracois, que segue habendo bastantes, pero que son obxecto de control nas hortas porque comen as leitugas e as verzas. Este pode ser un efecto, xa que ao tentar controlar ás presas, os depredadores tamén sofren», analiza el catedrático.

Adolfo Cordero, hace escasas semanas, en un congreso de Odonatología. / FdV

En este sentido, más allá de lo curioso de los vagalumes por su bioluminiscencia, el experto de la UVigo analiza su importancia en la biodiversidad, «porque controlan os caracois, un animal que pode ser praga en moitos sitios, o que ademais ten unha utilidade para as persoas, posto que non só son bonitos de ver, senón que serven para controlar organismos que dan problemas na agricultura, sobre todo nas hortas pequenas».

Confusión por la luz

La contaminación lumínica es otro de los factores que sin duda también estaría afectando a las luciérnagas, y es que, tal y como explica el catedrático de la institución viguesa, «é posible que interfira, porque o sinal de luz que emiten os vagalumes é para atoparse machos e femias. Elas non voan e prenden a luz para atraer aos machos, que son os que voan e as localizan, co cal a luz artificial é un problema a maiores, porque os confunde».

Non só son bonitos de ver, senón que serven para controlar organismos que dan problemas na agricultura

Por último, consultando uno de los artículos más recientes que analizan las tendencias de las luciérnagas a nivel internacional, publicado en la prestigiosa revista ‘BioScience’, Adolfo Cordero apunta que «fixeron enquisas pola España mediterránea e as persoas entrevistadas o que manifestan é que unha das razóns polas que semella haber menos vagalumes das tres especies que mencionan é polo abandono das zonas agrícolas usadas para regadío. Isto provoca que os sitios sexan máis secos e menos válidos para caracois, a presa principal destes vagalumes, polo que esta podería ser unha das razóns da baixada da densidade poboacional dalgúns deles. Habendo menos regadíos, as zonas son máis secas».

Sería moi interesante establecer un monitoreo para ver a súa tendencia

Junto a la pérdida de hábitat por sequía, el efecto de la luz artificial por las noches y el uso de los pesticidas mencionados por Adolfo Cordero también son factores que recoge la investigación publicada en la revista científica como principales amenazas de las luciérnagas a nivel global.

Por otra parte, el catedrático en Ecoloxía e Bioloxía animal indica que los autores del artículo también resaltan la necesidad de implementar sistemas de seguimiento de las distintas especies de luciérnagas, «porque se non temos información sistemática ao longo do tempo nunca poderemos establecer unha tendencia concreta». En este sentido, Adolfo Cordero afirma que «sería moi interesante establecer un monitoreo para ver a súa tendencia, porque a memoria é algo que nos falla e non recordamos tan precisamente como cremos. Por isto estaría ben un grupo que fixese un seguemento para ver cantas hai no país, sería interesante que se puidese forma algo, pero este tipo de traballos case sempre é cuestión de voluntariado e non é fácil de manter».