Las quejas más surrealistas de los turistas en Galicia: «No sé quién se encarga de eso pero deberían solucionarlo de inmediato»

Las reseñas en plataformas de viajes se han convertido en una suerte de 'fuente de información' a la que recurren la mayoría de los turistas antes de emprender un periplo. Decenas de miles de personas consultan a diario en la red qué ver o dónde comer en una ciudad, pero eso no indica que los comentarios u opiniones que puedan leer sean siempre acertados o racionales. Internet está lleno de maravillas, de comentarios que es necesario leer no dos, sino hasta tres veces para comprobar que son reales. Por ello, recopilamos algunos comentarios de turistas sobre Galicia que rozan el absurdo.

Niebla en la Torre de Hércules

Que la Torre de Hércules es el gran emblema de la ciudad de A Coruña es un hecho, como también lo es que esta es una de las quejas más sonadas, por su surrealismo, en redes sociales. «Una vergüenza de sitio. Hacía un día buenísimo en toda la ciudad excepto en el faro, donde no se veía a más de 20 metros por la niebla», se podía leer en una reseña de un usuario. Hasta ahí nada fuera de lo normal, aunque la queja que llegaba a continuación es digna del humor absurdo: «No sé quién se encarga de eso, pero deberían solucionarlo de inmediato».

A través de los comentarios, no pocos usuarios se burlan del autor de la crítica: «Pero si solo tenía que ponerse a soplar desde la cima. ¿Nadie se lo explicó?» o «Como encargado que son de quitala néboa da Torre de Hércules négome a traballar no día de San Benito. Iso pon no convenio de limpadores autónomos de neboeiros», son algunas de las respuestas que se pueden leer en la publicación.

Que se encarguen de inmediato de quitar la niebla de la Torre de Hércules (A Coruña) pic.twitter.com/SMCvfnIX6x — Fodechinchos en Galiza (@FodechinchosG) July 11, 2022

«Una playa con rocas grandes»

Declarada como monumento natural por la Xunta de Galicia, la Praia das Catedrais de Ribadeo es uno de los grandes atractivos turísticos de Galicia. Son muchos los comentarios sobre este enclave, entre los que destacan las numerosas protestas por las restricciones para visitarla. Pero hay uno que se lleva la palma. Un usuario para el que este enclave, considerado como una de las playas más bonitas del mundo, «es una playa con piedras grandes como tantas que hay en otros sitios de Galicia, Asturias o Cantabria».

A Praia de Augas Santas (mal coñecida como das Catedrais) que é unha marabilla da natureza, é para Juana "una playa con piedras grandes" 🤣🤣 pic.twitter.com/H3PxwAD6sl — Fodechinchos en Galiza (@FodechinchosG) July 18, 2023

Las playas de Galicia: «Agua fría y llena de algas»

Las costas gallegas son uno de los principales atractivos para los turistas. Sin embargo, a pesar de su encanto, las playas son en muchos casos el centro de las quejas de visitantes, para los que la temperatura del agua, la arena o las algas no cumplen con sus expectativas.

En gran parte de los comentarios se puede apreciar además un mantra compartido entre los visitantes sobre los arenales gallegos: que no sirven para el baño, solo para pasear. «Como todas las playas en Galicia, parecía un episodio de Walking Dead. Miles de personas dando paseos porque bañarse es para gente con un grave problema de sensibilidad», comentaba un usuario.

Sin embargo, no solo la temperatura es uno de los principales inconvenientes para algunos turistas, también ven las algas como otro gran impedimento: «Era como bañarse entre algas en vez de en agua». «El agua está terriblemente sucia, llena de algas que se envuelven en los pies y la arena llena de restos de papel», indicaba otro.

Entender el gallego no es sencillo

🚨ATOPAMOS O SANTO GRAAL DOS CAZADORES DE FODECHINCHOS🚨



Pois si, o Museo do Pobo Galego ten unha das maiores concentracións de opinións de fodechinchos.



Séntate e desfruta do que vén a continuación. Comezamos con Jose, de Murcia, pagou pero non quixo ver máis polo galego👇 pic.twitter.com/5dv5Kp9uEK — Fodechinchos en Galiza (@FodechinchosG) June 15, 2022

Una de las críticas más habituales tiene que ver con el uso del gallego. Algunos turistas parece que tienen dificultades para poder entender nuestra lengua, mostrándose muy críticos con ello hasta el punto de quejarse de su uso en el Museo do Pobo Galego o en la Casa Museo Rosalía de Castro.

- Oiga, solicito la devolución de la entrada a esta Casa Museo Rosalía de Castro



+ Motivo?



- No entiendo el gallego pic.twitter.com/8xpxiVKZcQ — Fodechinchos en Galiza (@FodechinchosG) June 22, 2022

No hay marquesinas en las Ons

La Illa de Ons es uno de los enclaves más característicos y buscados por los turistas que llegan a Galicia. Su gran riqueza natural y paisajística la convierten junto a las Cíes, Sálvora y Cortegada en un Parque Nacional único, pero, sin embargo, no todos los comentarios son destacando su belleza.

O Parque Natural Illa de Ons non está ben acondicionado xa que non ten grandes plataformas para que lle tapen da choiva 🤣🤣 pic.twitter.com/L05Xz7vJsj — Fodechinchos en Galiza (@FodechinchosG) July 17, 2023

La reseña, que comienza con una muestra del usuario por la belleza de la isla, hace hincapié en uno de los principales fallos de la isla a su parecer: la ausencia de una marquesina en la que protegerse de la lluvia, especialmente «conociendo la climatología de la zona». «Me parece increíble e injustificable que no tenga espacios cubiertos suficientes donde cobijarte en un día de lluvia como el de hoy», comenta el usuario, que si alguna vez regresa a la maravillosa isla llevará consigo un paraguas o un chubasquero.