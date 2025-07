La periodista viguesa Cristina Olea, corresponsal de RTVE en Washington desde 2018, ofrece en su primer libro, «La gran fractura americana» (La Esfera de los Libros), un apasionante viaje por las contradicciones, heridas y fracturas de Estados Unidos. La informadora, que hizo prácticas en FARO en 2003, aprovecha sus vacaciones en Galicia para promocionar esta obra. El próximo miércoles, a las 20.00 horas, estará en la Librería Librouro de Vigo. Asegura que Donald Trump es un animal mediático y que cubrir la Casa Blanca es un reto para cualquier periodista, aunque bastante agotador.

-¿Cómo nace este libro?

-Surge de esa necesidad de narrar un poco más y un poco mejor lo que ocurre en Estados Unidos. Como periodista de televisión estoy acostumbrada a resumirlo todo en crónicas de un minuto, minuto y medio, y me apetecía armar un puzle más completo del país con todas esas historias. El libro es un viaje por las contradicciones, heridas y fracturas de EE UU, y cada parada tiene rostro humano. Cada capítulo cuenta una historia personal que, a su vez, representa una de las grandes heridas del país.

-¿Qué situación atraviesa?

-Estados Unidos es un país que está cada vez más dividido. La fractura no es nueva; ya existía antes de Trump, pero él la ha encarnado como nadie. En este segundo mandato, está gobernando con medidas muy polémicas y divisivas. Estados Unidos es hoy un país donde muchos ciudadanos aman ciegamente a su presidente y otros lo detestan profundamente.

-¿No hay término medio?

-No. Trump genera pasión y odio, casi a partes iguales. Aun así, su popularidad ha caído desde que volvió a la Casa Blanca, aunque sigue teniendo muchísimo tirón entre sus bases. El partido lo respalda y los jueces no han conseguido frenar algunas de sus políticas más polémicas. Por ejemplo, en su primer mandato, cuando separó a familias en la frontera, la indignación fue tal que tuvo que dar marcha atrás. Hoy, en cambio, está haciendo redadas en lugares de trabajo y deportando en masa a solicitantes de asilo, incluso a países en guerra como Sudán del Sur o a megacárceles en el extranjero como la de El Salvador. Y lo hace sin grandes consecuencias. Eso demuestra cuánto ha cambiado el discurso sobre la inmigración en la sociedad estadounidense. La opinión pública se ha endurecido mucho con respecto a la inmigración. En su primer mandato, los medios publicaban esa foto de una niña de dos años llorando en la frontera porque Trump acababa de separarla de su familia. Y eso era una imagen que de alguna manera manchaba y humillaba a aquella primera Administración Trump por su falta de humanidad. En cambio ahora, en esta segunda Administración Trump, son ellos mismos los que están publicando y presumiendo de imágenes donde se ve a migrantes vejados, encerrados en cárceles, afinados, con el pelo rapado...

-¿Le sorprendió que ganara las elecciones estando imputado?

-A mí no me sorprendió; creo que, en realidad, a ninguno nos sorprendió del todo porque cualquier escenario parecía posible. Fue una campaña insólita, con muchos giros inesperados: cambio de candidato demócrata, intento de asesinato, giros en los casos judiciales de Trump... Las encuestas estaban muy ajustadas y, al final, los resultados fueron de los más reñidos de la historia. Muy pocos votos separaron a Trump de Kamala Harris.

«Trump gobierna a golpe de amenaza y hay mucho miedo a enfadarlo»

-¿Cómo está el partido Demócrata ahora?

-Están perdidos, aún noqueados por haber perdido frente a un candidato que consideraban un peligro para la democracia, un candidato, además, imputado en varios casos, que iban desde haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca hasta haber incitado una insurrección. Para ellos, haber perdido frente a ese candidato ha sido un golpe durísimo y todavía no tienen clara su estrategia para enfrentarse ya no a Tump, sino a su sucesor, al trumpismo. En Estados Unidos hay unos tiempos políticos. En 2026 habrá elecciones al Congreso y luego empezarán las primarias presidenciales. Ahí se verá qué tipo de liderazgo buscan para el futuro.

-La de la inmigración es una de las fracturas de EE UU, pero ¿qué otras aborda en el libro?

-La racial, por ejemplo, que viene desde la esclavitud y la segregación. Hablo de ella a través de la historia de Daniel, hijo de esclavo, víctima del Ku Klux Klan, testigo de la elección de Obama y de las protestas del Black Lives Matter. También está la herida de las armas: EE UU es el país con más armas en manos de civiles y con tiroteos diarios; la de las drogas, con la epidemia de opioides matando a miles de jóvenes; la herida de la polarización política, que está rompiendo familias y amistades. Ya no se habla de política en las cenas familiares y se vive ese «nosotros o ellos».

-Esa polarización también se está viendo aquí.

-Sí, cada vez más gente me dice que lo que cuento de EE UU le suena, que está empezando a vivirlo aquí. Esa fractura se está extendiendo.

-¿Cómo vivió usted el asalto al Capitolio?

-Fue una mezcla entre lo previsible y lo insólito, un poco como la crónica de un desastre anunciado. Llevábamos tiempo sintiendo que algo iba a estallar. Desde que Trump perdió las elecciones, aumentó mucho la tensión. Él insistía en que le habían robado la elección y sus seguidores le creían. El día del asalto vimos una mezcla muy variada de personas: estudiantes, jubilados, exmilitares, milicianos armados…, todas enfadadísimas porque creían de verdad que a Trump le habían robado las elecciones. Su presidente les estaba diciendo que se había cometido un fraude y ellos se lo creían. Fue impactante ver cómo se tambaleaba la democracia más antigua del mundo.

«Los demócratas aún noqueados por haber perdido frente a un candidato que consideraban un peligro para la democracia»

-En su momento pareció el principio del fin para Trump...

-Sí, parecía un punto de inflexión. Hubo donantes que se retiraron, congresistas republicanos que lo cuestionaban... Pero pronto se vio que no estaba perdiendo apoyo entre sus votantes. De pronto, aquello conmocionó y asustó al país y al mundo. A Donald Trump, los congresistas de su propio partido empezaron a cuestionarlo, todos los donantes empezaron a retirar su dinero a las campañas de los candidatos que repetían la mentira del fraude electoral y parecía que muchos en su propio partido estaban dispuestos a dejarlo caer. En cambio, enseguida todo el mundo se dio cuenta de que Donald Trump no estaba perdiendo el apoyo popular, que no estaba perdiendo el apoyo de sus votantes, y, al final, el partido no se atrevió a darle la espalda. Y de aquel momento tan bajo en su carrera política, Trump fue despegando y poco tiempo después ya era otra vez el candidato del partido a las elecciones y el presidente, otra vez.

-¿Cómo es la relación de Trump con la prensa?

-Es muy contradictoria. Por un lado, Trump nos busca constantemente. Es un animal televisivo. Para él, el espectáculo siempre tiene que continuar. Contesta muchas preguntas al día, pero, al mismo tiempo, nos ataca, insulta, amenaza, demanda. Ha pedido públicamente el despido de periodistas, con nombres y apellidos, por informaciones que no le gustan y se querella con los medios que publican informaciones que él considera sesgadas o que no le favorecen. Probablemente ningún presidente ha buscado tanto las cámaras ni ha acaparado tanto la atención y ha dado tantos titulares y probablemente ningún otro tampoco ha atacado tanto a los medios de comunicación. Cubrir la Casa Blanca en estos momentos yo creo que es apasionante, pero también es agotador, porque para Trump el espectáculo siempre tiene que continuar, nunca puede parar. Yo cada día me pregunto si lo estoy haciendo bien, si lo estamos haciendo bien, porque él nos inunda con tantos titulares, que a veces dedicamos tanto tiempo a contar lo que dice que no tenemos tiempo de contar lo que hace.

-¿Y con la extranjera?

-Con la prensa extranjera es algo diferente; estamos menos vigilados. Podemos estar en el Despacho Oval e increparnos, pero no hay tanto seguimiento posterior a lo que publicamos. Un día, en el Despacho Oval, Trump sacó una pila de sus famosas gorras rojas que decían: «Donald Trump tenía razón en todo» y empezó a ofrecérnoslas a los periodistas. A un periodista que se negó a cogerla, lo llamó estirado. Uno de sus ministros incluso nos regañó por no aceptar la gorra y nos dijo que no debíamos negar nada al presidente de Estados Unidos. Fue un momento tenso. Es como que no entendían que nuestro papel no es hacerle campaña al presidente.

-¿Se puede informar con libertad?

-En teoría, sí. Pero hay muchas presiones. Una de las cosas que ha hecho Donald Trump desde que ha ganado las elecciones es demandar a los grandes medios de comunicación a los que considera hostiles. Algunos han preferido pactar y pagarle millones antes que ir a juicio, que probablemente hubiesen ganado. El caso más reciente es el del famoso programa «60 Minutes» de la CBS, por una entrevista a Kamala Harris en plena campaña porque decía que se había editado de forma sesgada. Casi todo el mundo daba por hecho que la cadena hubiese ganado ese juicio. Al menos todo el mundo sabe que tenía muchos argumentos para defenderse. En cambio, la empresa dueña de la cadena ha decidido pactar con Donald Trump y pagarle una cantidad millonaria porque ahora mismo muchos de sus intereses dependen de permisos del Gobierno. Trump gobierna a golpe de amenaza y hay mucho miedo a enfadarlo. Creo que para cualquier periodista es un reto cubrir el Gobierno Trump.