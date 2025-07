Palabras gallegas que son imposibles de traducir

En España, la diversidad lingüística es una de sus mayores riquezas, con seis lenguas oficiales y una variedad de dialectos que colorean el territorio. Expresiones como 'bos días' en gallego, 'bon dia' en catalán, o 'egun on' en euskera son solo ejemplos de cómo cada idioma refleja la cultura y la identidad de su región.

En el caso particular del gallego, hay palabras que van más allá de una simple traducción. Vocablos y expresiones que capturan emociones, tradiciones y vivencias tan arraigadas que resultan imposibles de trasladar a otros idiomas sin perder su esencia.

Términos como «afouteza», «luscofusco» o «morriña» son más que palabras, son fragmentos de la identidad gallega, imposibles de reemplazar o explicar del todo en castellano. Es por eso por lo que desde Faro de Vigo te invitamos a descubrir algunas de estas palabras únicas, cuya riqueza semántica y cultural sigue resonando más allá de Galicia.

Afouteza

Afouteza es un término único, es valor y coraje. El término se popularizó especialmente cuando el Celta de Vigo lanzó la campaña "Ensinémoslle ao mundo o significado afouteza" durante la temporada 2016/2017

Según la RAG el vocablo tiene dos acepciones: "la disposición del espíritu que lleva a actuar o a acometer cualquier empresa sin temor a los peligros o dificultades" o "la seguridad que alguien tiene en sí mismo".

Barallocas

El diccionario gallego cuenta con un gran repertorio dedicado a las palabras malsonantes y a las desconsideraciones. Pailán, Baldreu o Lareta son algunos ejemplos, pero, sin embargo, hay un término que destaca especialmente por su amplio uso: barallocas. Se refiere a aquellas personas que hablan mucho, pero solo dicen parvadas.

Enxebre

El término enxebre representa a la perfección la esencia gallega. Aunque es complicado de explicar para alguien de fuera de Galicia se puede entender como aquello referido a lo puro y tradicional, sin mancillar. Algo típicamente gallego.

Esmorga

En el año 1970, Eduardo Blanco Amor publicó 'A esmorga', una de las obras más importantes de la literatura gallega. En la novela, el escritor ourensano relata una noche de diversión bulliciosa y exagerada. Este es precisamente el significado de este término, el de una noche de fiesta desenfrenada.

Luscofusco

El luscofusco es ese momento del día, entre el día y la noche en el que el sol se fue casi por completo y va entrando la noche. Hace referencia explícitamente al momento tras el atardecer en el que la luz del cielo se va volviendo tenue y el cielo se tiñe con tonos rojizos o anaranjados.

Luscofusco se refiere al momento del día en el que el sol se oculta y el cielo se colorea de tonos anaranjados y morados. / Marian León

Además, también tiene otra acepción como el momento del día, entre la noche y el día, en el que la primera claridad permite distinguir las cosas como sombras.

Morriña

Si hay un sentimiento que sentimos todos los gallegos al abandonar Galicia es morriña. Se trata, seguramente del término que más fronteras ha traspasado, así como una de las palabras de la lengua más utilizadas por aquellos que no son gallegos. Aunque no es necesario explicarlo, la morriña es ese sentimiento y estado de ánimo melancólico, depresivo y de añoranza, en particular lo causado por la nostalgia de la tierra.

Toxo

Hablar del toxo es hacerlo de la planta silvestre más representativa de Galicia, un arbusto espinoso y de flores amarillas. Sin embargo, el término es muy utilizado y reconocido por su otro significado como adjetivo. Ser un toxo es la manera gallega de decir una persona es arisca o borde en el trato con los demás.