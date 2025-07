A colección viguesa que marcou un fito na arte galega

Nunha antiga caseta de Correos, situada nunha pequena aldea lucense na que o tempo semella ficar conxelado, unha acuarela de Rafael Alonso pendurada na entrada evoca o barrio do Berbés e espalla pola casa o recendo do salitre da ría de Vigo. Recolle o resto da colección estas sensacións, a través de diversos rostros, paisaxes e sinaturas, pois as máis de 40 serigrafías que completan a serie tamén son «cen por cen viguesas»: proceden da cidade e son orixinais dun proxecto pioneiro que marcou todo un fito na arte galega hai máis de medio século.

Serigrafía de Sevillano. / LABC

Por segundo ano consecutivo, o espazo expositivo do Legado Activo Beiras Cal (LABC) transformará a aldea das Aguias (Muras, Lugo) en epicentro cultural da comunidade cunha proposta que, nesta ocasión, achegará ao público unha colección pioneira de 44 serigrafías de até 19 artistas plásticos de gran relevancia en Galicia e que hai 15 anos que non se contempla. Con fondos saídos en exclusiva do Arquivo e a Biblioteca Beiras Cal, a mostra titulada «VigoMuras1971» inaugúrase hoxe seguindo a estela dos protagonistas aos que pretenden render tributo, os irmáns Álvarez Blázquez, quen procuraron no seu tempo a democratización da arte e da cultura galega.

Sacan unha colección con 300 copias de cada unha das serigrafías. É aí cando o notario, Alberto Vilanova, destrúe as pranchas e fan un certificado de autenticidade de todas estas obras

Secretaria do LABC, Carme Varela conta que conflúen nesta exposición o talento de case unha vintena de artistas «cunha mente privilexiada como foi a de Álvaro Álvarez Blázquez, quen no ano 1971 viu a necesidade de introducir a técnica da serigrafía como unha técnica máis de reprodución de arte co obxectivo de popularizala». Daquela, os talleres da empresa que Álvaro Álvarez Blázquez fundara en Vigo levaban máis dunha década rodando e, malia que se dedicaban a traballos comerciais como a confección de postais de Nadal, entre outros, xunto co pintor Virxilio Fernández, convenceu aos principais artistas galegos do momento para levar a cabo nas instalacións de Serigrafía Gallega a produción de obra serigráfica a partir de orixinais para logo celebrar mostras colectivas, así como iniciar a súa distribución por galerías de arte. Os autores accederon e foi un verdadeiro éxito.

Beatriz Beiras Cal pintando o cartel da mostra no espaco expositivo do Legado Activo Beiras Cal. / LABC

«Moitos destes artistas nunca empregaran esta técnica, agás Luís Seoane, que xa traballara con serigrafía en Arxentina, pero para a maior parte foi o seu primeiro contacto. Álvaro Álvarez Blázquez ve a oportunidade e, logo de convencelos, sacan unha colección con 300 copias de cada unha das serigrafías. É aí cando o notario, Alberto Vilanova, destrúe as pranchas e fan un certificado de autenticidade de todas estas obras», indica Carme Varela, quen engade que Vigo e Ourense foron as dúas cidades galegas que acolleron a estrea simultánea da que foi a primeira mostra colectiva de arte galega contemporánea serigrafiada.

Hai estudos que recollen que esta mostra foi a que máis vendas produciu nalgunhas das galerías de fóra de Galicia

Esta experiencia marcou un fito, pois a colección de serigrafías traspasou fronteiras e, de galería en galería, percorreu toda España amosando a calidade dos artistas galegos e constituíndo todo un éxito comercial en moitas das salas nas que recalou. Neste senso, Carme Varela sinala que «hai estudos que recollen que esta mostra foi a que máis vendas produciu nalgunhas das galerías de fóra de Galicia. A modo de exemplo, en Oviedo, facendo balance, un historiador atopou que a mostra de Serigrafía Gallega foi a que maior éxito comercial tivo alí no ano 1971. Isto dá idea da importancia que tivo para asentar a serigrafía como técnica de reprodución de arte no contexto galego, pero tamén dá conta da importancia destes pintores no panorama español, que perfectamente podían competir con calquera outro artista».

Algunhas das serigrafías que poderán contemplarse até o 19 de outubro na aldea das Aguias, en Muras (Lugo). / LABC

O acerto da mestra Antía Cal

Xunto coas obras serigrafiadas por Álvaro Álvarez Blázquez de autores como Laxeiro, Seoane, Bofill, Quesada, Prego, Mercedes Ruibal, María Antonia Dans, Maside, Rafael Alonso ou Ventura Cores, entre outros, tamén será posible contemplar unha escolma bibliográfica que achega o esforzo editor do seu irmán, Xosé María, a través de Edicións Monterrei e Castrelos, editora coa que foi quen de distribuír as súas publicacións até en 220 puntos de venda de Galicia, «algo que só podería ter ocorrido dende unha cidade tan chea de oportunidades como era Vigo, que naqueles anos 50 e 60 estaba espertando, e co que constatamos claramente que era a capital cultural de Galicia nese momento», analiza Varela.

Paralelamente ao tributo aos irmáns Blázquez, «VigoMuras1971» tamén ten presente a pegada de Antón Beiras e, moi especialmente, a da mestra Antía Cal, pois foi ela quen, xa viúva e intentando impulsar o proxecto pedagóxico na escola Rosalía de Castro, ademais da crianza dos seus catro fillos, tivo o acerto de adquirir a colección íntegra de Serigrafía Gallega, un legado cultural que trascendeu no tempo e que o LABC pon hoxe a disposición do público : «Esta mostra fixo o mesmo percorrido que Antón e Antía facían a miúdo entre As Aguias e Vigo. O ir e vir era constante e sempre levaban e traían cousas a Muras, e isto tamén foi o que nos motivou a repetir a viaxe con estes cadros, que son cen por cen vigueses. Os irmáns Blázquez fixeron esta colección pensando en facer a arte galega máis accesible e que hoxe chegue a unha aldea dun dos concellos máis despoboados de Galicia é renderlle homenaxe a esa idea que eles tiñan de espallar a cultura», destaca Carme Varela.

Precisamente, foi o ambiente cultural e galeguista o que serviu de nexo de unión entre o matrimonio e os irmáns Álvarez Blázquez dende os primeiros anos nos que Antón e Antía se asentaron na cidade olívica, unha amizade grazas á cal é posible na actualidade acceder a unha colección pioneira que poderá visitarse nas Aguias os festivos, venres, sábados e domingos, até o 19 de outubro.