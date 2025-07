«Galicia es la tierra en la que más sanación siento»

Rozalén presentará ‘El Abrazo’ el próximo 24 de julio en el Auditorio de Castrelos, dentro de su gira más emocional hasta la fecha. Un disco atravesado por el amor, el duelo y la nostalgia. Sobre el escenario, promete un viaje lleno de verdad, con momentos íntimos y otros llenos de pura celebración, donde no faltarán la lengua de signos, los abrazos y la música que conmueve desde la raíz.

Las últimas entradas están disponibles en la página web del Concello por un precio de 10 euros.

¿Recuerda el momento en el que supo que quería dedicarse a la música?

No, no lo recuerdo porque yo pensaba que me iba a dedicar a otras cosas, todo menos a la música, pero es lo que más feliz me ha hecho siempre, yo siempre he pensado que iba a cantar, pero lo iba a combinar con mi trabajo de verdad. Aquí estoy dedicándome a esto y por eso me siento una intrusa todo el rato.

Mirando hacia atrás, ¿qué ha cambiado en la Rozalén de los comienzos a la de ahora? ¿Y qué se ha mantenido intacto?

Quiero pensar que he crecido y que he madurado en algunas cosas, ahora tengo más nostalgia, le dedico mucho más tiempo a las letras y a la música que hago. Hay menos frescura, porque las primeras canciones pensaba que no lo iba a escuchar nadie. La base de todo sigue intacta, me sigo emocionando mucho, me sigue pareciendo muy surrealista. Hay una inocencia que sigue ahí y otras cosas que la vida te hace espabilar. Vivo cada concierto como si fuera el primero y el último siempre.

Desde el principio se ha caracterizado por un fuerte compromiso social en sus letras. ¿Eso nació con usted o fue tomando forma con el tiempo?

Son vocaciones compartidas, yo quería dedicarme a la psicología social, es mi manera de ver el mundo. Gracias a escribir canciones sigo combinando las dos cosas. Toda la música que yo he escuchado tenía un compromiso en todo, para mí es la manera, antes de artistas somos ciudadanos y siento que tengo la responsabilidad de decir o de hacer ciertas cosas, aunque no sea para gusto de todos y considero que es lo justo y lo que tengo que hacer.

Su último trabajo ‘El abrazo’. ¿Qué significa este álbum en este momento de su carrera?

El año pasado salió, ahora ya nos estamos despidiendo de estos abrazos. Para mí es el disco más emocional, por la época que me ha tocado vivir en la que el duelo ha estado muy presente en mi vida. He sentido que se me apagaba la infancia. Sientes que te haces mayor de golpe.

El título sugiere algo muy emocional. ¿Qué papel juega el amor —en todas sus formas— en estas canciones?

Aunque hablemos de muerte, nostalgia, eso es amor porque has echado de menos a alguien que has querido mucho, que no vas a poder abrazar físicamente, pero lo abrazas de otra manera, está absolutamente en todo.

¿Cómo está respondiendo el público a ‘El abrazo’? ¿Nota una conexión especial en los conciertos?

El año pasado fue una gira brutal, este igual. Son emociones tan universales que creo que mucha gente se siente identificada y se nota. Hay mucho cariño. En otros discos estoy más reivindicativa y aquí necesito relajarme y hablar de cosas que nos igualen, que nos miremos a los ojos y veamos todo lo que nos une, que es mucho.

Este 24 de julio estará en Vigo. ¿Qué relación tiene con Galicia y con su público?

Desde que empecé a ir siempre he dicho que en Galicia es la tierra en la que más sanación siento, por vuestro mar, el agua helada, los paisajes, la comida, la gente. Hay tantos rincones que me escapo para intentar estar bien. Es normal que sea Galicia calidade.

¿Cómo plantea el concierto?

Tiene momentos muy especiales emotivos y otros de fiesta total, que la gente venga preparada para pasar por todas las emociones porque ese bastante terapéutico y mi intención es que primero se vacíen para llenarles de energía bonita.