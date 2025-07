El camino hacia la oncología integrativa

Uno de los aspectos más positivos que la doctora Pilar Lianes ensalzó del curso celebrado esta semana en Oia fue la presencia de pacientes oncológicos y entidades, ya que, en su opinión, «es lo que nos permite tocar la realidad».

Superviviente de un cáncer de mama que le fue diagnosticado en el año 2013, cuando residía en Burgos, y paciente del área sanitaria de Vigo en la actualidad a quien el año pasado le fue detectado un cáncer de ovario, Pino Ibáñez fue una de las pacientes presentes en la formación y , con respecto a la oncología integrativa, explicaba que «es muy interesante, pero a mí me han tratado, digamos, de una forma más ‘precaria’; he sido yo la que se ha preocupado por informarse en nutrición y sobre determinados ejercicios físicos para mejorar mi situación, porque en realidad en el hospital o en el centro de salud no he recibido esta información». En este sentido, Pino Ibáñez comentó que «lo que estamos viendo en el curso es que se necesita información y formación en los hospitales sobre la oncología integrativa, de manera que se aborde la enfermedad de una forma multidisciplinar para que el tratamiento y el seguimiento sea lo más completo posible y que el paciente se sienta más cuidado y con información para mejorar su situación».

En su caso, esta paciente oncológica mencionó que, «a raíz del último diagnóstico, me he tenido que jubilar y ahora me estoy dedicando a cuidar más la alimentación y los ejercicios que puedo hacer. En el primero tuve que coger una baja y supuso un parón en mi carrera profesional», añadiendo que «son situaciones que son complicadas y que no todo el mundo soporta. Yo me sentí muy apoyada en todos los sentidos por mis amigos y familia y también por la AECC , gracias a la cual tengo una psicóloga apoyándome».