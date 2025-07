El calor extremo dispara el riesgo de golpes de calor entre los perros

Mucho se ha hablado sobre cómo la llegada de veranos de calor extremo está afectando a la salud de las personas, empeorando patologías crónicas y aumentando las tasas de mortalidad prematura. Este fenómeno, lejos de limitarse a nuestra especie, también afecta de forma directa a los más de 30 millones de animales de compañía que habitan en los hogares españoles y que, según apuntan varias encuestas, más del 90% de los españoles percibe como parte directa de su familia.

Los veterinarios advierten de que el incremento de las temperaturas está aumentado el malestar de muchas mascotas y su riesgo de mortalidad durante esta época. Destaca el caso de los perros, la especie más afectada por el calor: «En los últimos años detectamos cada vez más golpes de calor, un fenómeno que si no se trata adecuadamente puede ser potencialmente mortal», destaca Patricia Bou, veterinaria residente en la especialidad de urgencias y cuidados intensivos por el Colegio Europeo de Veterinarios (ECVECC).

Comportamientos anómalos

En los últimos años, mientras España registraba los veranos más cálidos de su historia y batía varios récords de temperatura, en las clínicas veterinarias españolas, según certifican colegios profesionales de todo el país, se ha registrando un aumento de las consultas relacionadas con el impacto del calor en las mascotas. Según relatan los profesionales del sector, cada semana se están atendiendo decenas de casos de mascotas debilitadas por las altas temperaturas o que muestran comportamientos anómalos como jadeos excesivos, más somnolencia de lo habitual o falta de apetito. También llegan cada vez más casos de animales afectados por golpe de calor, que de no ser atendidos adecuadamente pueden acabar falleciendo en cuestión de horas.

Según datos del Consejo de los Colegios Veterinarios de Cataluña, «un incremento de solo dos grados en la temperatura corporal de un perro puede provocar consecuencias fatales en el 50% de los casos». Un reciente estudio publicado en The Australian Veterinary Journal, en el que se recopilan más de 20 años de datos, también apunta a que en los días de calor extremo el riesgo de muerte en perros aumenta casi un 10 % en comparación con días con temperaturas más templadas. En este análisis, centrado en Nueva Gales del Sur, se ha estimado que por cada grado que sube la temperatura a partir de los 32 grados, un valor allí considerado extremo, el riesgo de mortalidad aumenta en un 0,6 % adicional. También se observó que las mayores tasas de mortalidad se dan durante los fines de semana, siendo este el periodo en el que suelen hacerse más actividades al aire libre con los perros.

«Los animales como perros y gatos son especialmente vulnerables al calor. No tienen tantas herramientas fisiológicas para resistir al calor como nosotros y, por lo tanto, lo tienen más complicado para refrescarse de forma natural», señala Bou. Según explica esta especialista, una de las particularidades de perros y gatos es que no poseen glándulas sudoríparas como los humanos. «Ellos no sudan. Lo que hacen es eliminar el exceso de calor mediante el jadeo», apunta la veterinaria, que pide monitorizar este signo vital para saber si el perro está pasando por una situación de estrés térmico y si, por ejemplo, puede estar sufriendo un colapso por calor.

La mayoría de casos de golpe de calor en mascotas se dan en perros. «Se trata de los animales domésticos que más salen del domicilio, que más actividad física hacen y, por lo tanto, están más expuestos a altas temperaturas y a situaciones de estrés térmico», dice María Luisa Fernández de Miguel, veterinaria clínica y Presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife.

Según explica esta especialista, estas afectaciones suelen darse mucho en animales que salen de excursión al monte, que incluso llegan a reportar quemaduras solares. También se detectan casos en perros que han quedado encerrados dentro de coches en días de mucho calor. «El coche es quizá el sitio más peligroso ya que, aun estando en la sombra, un vehículo mal ventilado puede alcanzar temperaturas letales en minutos y exponer al animal a una situación de peligro extremo», afirma.

Razas más vulnerables

Los veterinarios advierten de que hay ciertas razas aún más vulnerables al calor. Se trata, sobre todo, de los perros braquicéfalos como los bulldogs, carlinos o frenchies. «Este tipo de razas ya tienen las vías respiratorias más estrechas y, por lo tanto, una predisposición anatómica que dificulta su respiración. Esto, en situaciones de altas temperaturas, complica aún más su capacidad de disipar el calor mediante jadeo», indica Bou.

Otro grupo de riesgo son los perros procedentes de climas fríos, como los huskies o siberianos, que no están adaptados a las temperaturas del verano español. En las salas de urgencias, explica, llegan tanto casos de animales mayores debilitados por las altas temperaturas como de perros más jóvenes que han llevado su cuerpo al límite jugando en un entorno de mucho calor. «Cualquier perro puede ser vulnerable al calor, así que lo más importante es extremar las precauciones», destaca.

En el caso de los gatos, según explica Fernández, el riesgo de golpe de calor es menor porque se trata de animales que pasan más tiempo dentro del hogar y además tienden a resguardarse en lugares frescos y a guardar reposo. Según explica la veterinaria, en este caso hay que vigilar que los animales de piel clara y zonas poco pigmentadas, como las orejas o la nariz, no se expongan demasiado al sol ya que pueden desarrollar quemaduras. «Se trata de gatos que, además, tienen cierta propensión a desarrollar un tipo de cáncer de piel que se puede activar con la radiación solar». Por eso, durante el verano, es recomendable evitar que tomen el sol durante muchas horas y que, en general, pasen mucho tiempo en entornos de mucho calor