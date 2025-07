Advierten de los riesgos de consumir vitamina D sin supervisión médica

El consumo de suplementos como la vitamina D es cada vez más frecuente y en numerosas ocasiones se realiza sin supervisión médica, creyendo que es inocuo y beneficioso para el organismo. Sin embargo, los especialistas médicos advierten de que estos productos pueden tener efectos efectos adversos y entrar en conflicto con un medicamento prescrito.

«Estos suplementos deben ser adquiridos en farmacias y siempre recomendados por un facultativo médico, precisamente por toxicidad asociada», advierte África González, catedrática de Inmunología en la Universidad de Vigo (UVigo).

El pasado mes de mayo, se registró una alerta sanitaria en Baleares, donde 16 personas resultaron hospitalizadas tras consumir un suplemento defectuoso (Advanced Vitamin X) de venta online, con consecuencias clínicas graves como hipercalcemia, insuficiencia renal y arritmias. No se trata de casos aislados. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) documentó casos previos de hipercalcemia grave por sobredosificación en adultos y menores.

«Los productos comprados por internet pueden no tener un control sanitario, adecuadas las dosis, ni sabemos si pueden contener contaminantes o impurezas. No deben comprarse en ningún caso. En España, contamos con uno de los mejores sistemas de control en los fármacos y suplementos», afirma la inmunóloga.

El Ministerio de Sanidad recuerda que la suplementación solo está indicada en casos de déficit confirmado o situaciones clínicas específicas, y debe realizarse siempre bajo prescripción médica y seguimiento sanitario. Asimismo, recalca a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios la importancia de un uso prudente y basado en la evidencia científica de la vitamina D.

Sanidad explica que, aunque la vitamina D cumple una función esencial en el metabolismo óseo y en la regulación del calcio, su uso debe ajustarse a criterios clínicos bien fundamentados, con el fin de evitar intervenciones ineficaces o potencialmente perjudiciales.

La vitamina D es liposoluble, es decir, se almacena en el hígado, tejido graso y músculos, y no se elimina con facilidad, por lo que un consumo en exceso es tóxico. «Si tenemos un vaso lleno de agua, por más agua que echemos no vamos a tener más. Y lo que rebase puede dañar nuestro organismo. Todo en exceso es tóxico. Es cierto que hay otras vitaminas que se eliminan muy bien por el riñón, como la vitamina C, que es hidrosoluble, y no habría este problema», explica González, académica de la Real Academia de Farmacia de Galicia (RAFG). Aun así, también desaconseja el consumo de estas otras vitaminas si no es por prescripción médica.

Sol y alimentación

La principal fuente de vitamina D es la síntesis cutánea a partir de la exposición solar. También la aportan alimentos como pescados azules, huevos, lácteos y vegetales, por lo que una dieta equilibrada y una exposición controlada de unos minutos al sol son suficientes para tener unos niveles adecuados de vitamina D, según la inmunóloga.

El aumento de la preocupación por la salud ha hecho que en los últimos años hayan aumentado las peticiones de análisis de vitamina D. Sanidad, sin embargo, desaconseja el cribado generalizado y la suplementación indiscriminada. Este departamento se basa en las guías clínicas, que indican que no está justificado el cribado poblacional ni la determinación rutinaria de niveles séricos de 25-OH-D en personas asintomáticas sin factores de riesgo específicos. Según la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, niveles de 25-OH-D entre 12 y 20 ng/ml son suficientes para cubrir las necesidades del 97,5% de la población.

Por debajo de estos umbrales, especialmente en personas mayores, institucionalizadas o con osteoporosis, puede estar justificada la suplementación, con dosis que oscilan entre 400 y 2.000 UI/día, dependiendo de la situación clínica.

Tampoco se recomienda el uso de suplementos sin una indicación médica precisa, ya que la suplementación innecesaria puede conllevar efectos adversos, especialmente cuando se exceden las dosis recomendadas. Por el contrario, la evidencia disponible no sustenta de manera concluyente los beneficios músculoesqueléticos atribuidos a esta vitamina.