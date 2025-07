«Estamos viviendo un año cero: me encanta ese contacto con lo tradicional desde cualquier género»

El gaitero vigués Carlos Núñez inicia hoy en Ourense la nueva gira de «Lugares Máxicos», que mañana recalará en el Parador de Baiona, a las 20.00 horas.

-¿Qué encontrará el público en esta nueva edición de «Lugares Máxicos»?

-Esta es la octava gira de «Lugares Máxicos», que es algo que iniciamos, que inventamos, como un sistema de resistencia ante la existencia de tanta competencia y de tantos macrofestivales, porque precisamente tenemos la sensación de que la música tradicional tiene que llevar a cabo una labor de resistencia y que ya es toda una felicidad poder tocar en casa. Nos inspiramos un poco en las giras de Estados Unidos, concretamente, en un homenaje que hicimos a Michael Jackson, tocando en la puerta de su casa en Neverland. Nos impactó cómo los americanos, frente a los grandes conciertos, buscaban más lo sencillo, actuaciones con más magia, y aquello nos pareció muy interesante y perfectamente exportable.

-La selección del lugar es clave en esta gira. En su opinión, ¿de qué forma influye en las actuaciones?

-Sí, efectivamente. Para mí, el lugar marca la atmósfera, el espíritu de la actuación y también el repertorio, que es único en cada uno de los sitios en los que tocamos. Intentamos que cada concierto sea único, diferente, y con piezas adaptadas a cada uno de los lugares escogidos, porque no tiene nada que ver tocar en Monteferro viendo una puesta de sol a tocar en el Parador de Baiona, en Salvaterra de Miño, en su castillo sobre el río, o en una capilla de Bueu.

-¿Y cuál es el criterio a la hora de escoger estos escenarios?

-Me gusta hacer conciertos a la hora de la puesta de sol, en parte por la magia del momento, porque por mucho espectáculo de luz que haya en los conciertos, para mí no hay nada comparado a la madre naturaleza, a esas puestas de sol que tenemos y que nosotros intentamos integrar. Esa magia de la luz va acompañando a la música en lo que acaba siendo toda una ceremonia. Somos un país con tradiciones muy ligadas a la naturaleza y, en el caso de la gaita, no debemos olvidar que es un instrumento muy asociado a las «alboradas», esa música creada para la ceremonia de las mañanas. Son casi conciertos rituales.

-Esta fórmula es lo opuesto a todo lo que rodea a esos macrofestivales que mencionaba antes.

-Sí, porque para empezar no contamos con esos macropresupuestos y, en nuestro caso, nos aliamos con la naturaleza, conectando la música con el entorno. Son conciertos más humildes, pero no por ello con menos calidad.

-Recientemente ha compartido escenario con Maná, ¿cómo fue esa experiencia?

-Pues me llamaron la noche anterior para que tocara con ellos y fueron todos muy majos. Se acordaban mucho de la ciudad de Vigo y fueron muy riquiños. Cantamos «Vivir sin aire» y yo les dije que si tenía que tocar una suya, ellos tenían que probar la «Rianxeira»; me decían que no sabían, pero ya les dije que no se preocuparan que el público iba a apoyar. La verdad es que fue una noche bien bonita y gracias a ellos pude descubrir el Monte do Gozo, porque hasta la fecha nadie me había invitado, y por fin pude hacer tocar mi gaita allí. Aunque pensé que me iba a impresionar más y creo que me impresiona más Castrelos, en donde me encantó actuar y en donde no toco desde 2004.

-¿Piensa que es necesario un mayor reconocimiento para los artistas gallegos?

-Creo que lo más importante es que las cosas funcionen por sí mismas. La música tiene que hacer un esfuerzo por conectar con la gente, porque el partido no está ganado, pero lo más importante es que la gente la valore y quiera ir a los conciertos. Me puedo sentir orgulloso porque estamos demostrando que no es cierto que en Galicia la gente no vaya a conciertos de música tradicional si no son gratis, hay un público dispuesto a pagar una entrada igual que paga para una comida o para ir al cine. Creo que la gratuidad es destructiva para la flora natural, la música hay que valorarla.

-La música tradicional vive un auge y hay artistas que consideran que no es un resurgimiento, defienden que la tradición siempre ha estado presente; ¿cuál es su punto de vista?

-La tradición está ahí y es de longue durée, un continuo que se está reinventando para no morir y el secreto está en adaptarse y en nutrirse de esas nuevas modas. Eso es algo que ya hicieron, por ejemplo, los gaiteros de Vigo, que fueron muy sabios y que supieron actualizarse con las músicas que llegaban del otro lado del Atlántico. Lo que está sucediendo en la actualidad en la música es muy interesante, porque en los 80, que un adolescente quisiera ser gaitero era visto como una marcianada, y que los más jóvenes ahora se relacionen con la tradición sin los complejos de antes es fantástico. Mi deseo es que cuando pase la moda, porque siempre hay subidas y bajadas, quede algo de fondo. Esto ha sucedido con el flamenco, por ejemplo, que ha tenido picos más fuertes y ahora no está en su mejor momento, pero cuando un género baja, se sigue manteniendo en la profundidad y con prestigio. Por eso deseo que cuando esta moda decaiga, queden cosas. Pienso que con el cambio tecnológico estamos viviendo un año cero: a los más jóvenes les fascina lo de antes y es algo que me encanta, ese contacto con lo tradicional desde cualquier género, entre la fascinación y la curiosidad, y que nos ha devuelto a ser más libres.