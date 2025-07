«O ingreso nun centro psiquiátrico supoñía para as mulleres a súa morte civil»

Acompañado polo escritor vigués Manuel Esteban, Diego Giráldez (O Porriño, 1976) presentará na libraría Vigo de Papel o vindeiro xoves 17, ás 20.00 horas, As obras póstumas, publicada por Xerais e que lle valeu un dos galardóns literarios máis destacados de Galicia: o Premio Blanco-Amor.

—Que inspirou As obras póstumas?

Hai dúas motivacións para facer esta novela. Este libro comezou sendo un libro de relato curto e tiña moito que ver con esas Figuras de xardín que Pilar Fonte, a protagonista, decide meter na obra póstuma, esas figuras que escribe inventando a vida dos pacientes do centro psiquiátrico. Pero apareceu Nellie Bly, xornalista de Nova York de finais do século XIX e pioneira do xornalismo encuberto. Empecei a ler sobre ela e quedei abraido, porque ten un libro que é unha crónica de 10 días nun manicomio, logo de que o director do xornal lle pedira que entrara nese centro da illa de Blackwell. Ela faise pasar por tola e o que acontece é brutal, porque ten un valor de crónica incrible e non tanto por como vivían estas mulleres, senón polo feito de que boa parte delas estaban ingresadas sen diagnóstico por enfermidade mental: moitas eran internadas pois porque lles morría un fillo, caían en depresión, e o marido dicía que estaba tola; outras porque estaban solteiras e tiñan opinión ou, basicamente, porque a sociedade patriarcal as decidía meter alí porque non facían as tarefas do fogar. Fixen un informe para ter documentación e apareceron cousas horribles, como o caso dunha rapaza de 15 anos con «temperamento excesivamente excitable» debido a un «susto», e resulta que ese susto foi que a violaran nunha romaría. O que máis me angustiaba, máis aló das «lobotomías» ou medicacións, é que moitas delas acababan tolas despois disto, pero moitas outras non, saíron do centro e fixeron a súa vida.

Por outra banda, quería facerlle unha homenaxe á miña avoa. Non é a súa historia, pero si que ese proceso dexenerativo que sofre a protagonista tamén lle pasou a Maruja. A pesar de que o diagnóstico de párkinson e alzhéimer chegou sendo máis ou menos nova, eu teño a sensación de que pasou moi rápido e para min foi demoledor ver todo ese cambio, como de xogar con ela pasou a escapar para as vías e logo a estar na cama coma un vexetal. Quería dedicarlle á miña avoa todo o tempo que merecía e non pasei con ela.

—Abórdase o estigma da doenza mental con especial foco nas mulleres e as enfermidades dexenerativas, pero tamén teñen gran presenza os coidados.

Nunca quixen que fose un libro de saúde mental, pero é certo que se trata. E fíxate, dicíame Ledicia Costas un día que a xente ía falar sobre a novela comentando cousas que non sabes que pasan, e acabas de indicar algo moi interesante: como Pilar Fonte depende de Natalia, deses coidados que efectivamente están moi presentes, porque Pilar dita a Natalia esa obra póstuma encargada por un editor sen escrúpulos. Pero tamén hai outra cousa que quixen deixar clara e é que a fraxilidade fose digna, porque Pilar Fonte é unha doente cunha enfermidade dura, pero ela segue sendo unha muller viva, forte, extravagante, intelixente, brillante… Non quería que fose un libro de dar pena e iso creo que o conseguín, porque con elas ris. É algo que me pasaba coa miña avoa, cando se disfrazaba e xogabamos xuntos na casa bailando Pet Shop Boys. Penso tamén que non hai demasiados libros nos que as persoas en idade avanzada sexan protagonistas, e eu imaxinaba a Pilar xa maior con Natalia, xuntas no cuarto, convivindo como dúas adolescentes, pero de 80 anos.

—Comentaba antes a importancia que tivo o traballo de Nellie Bly para a súa novela, pero o certo é que esa realidade non é allea a Galicia e contamos con publicacións como a de Rotas, de Montse Fajardo, ou máis recentemente a de «As tolas que non o eran», de Carmen V. Valiña, que abordan o acontecido coas mulleres de Conxo, unha temática que pode ser interesante para os lectores e lectoras vela agora de xeito ficcionado, como na súa obra.

Do libro de Valiña souben en canto saíu o meu e de feito téñoo na casa, e o de Montse xa o coñecía, e é certo que no me caso está tratado dende a ficción e que houbo xente que me comentaba que podería ter feito unha novela enteira. Afortunadamente, os centros psiquiátricos mudaron, pero a finais do século XIX acontecía o que comentabamos antes e, en España, a xornalista Magda Donato tamén se adentrou nun destes centros facéndose pasar por tol , pero a diferencia de Nellie Bly, logo a ela non lle deixaban saír. Para min o horrible de todo isto está no que relata Darío na novela, en como lle conta a Pilar que estas mulleres entraban nos «manicomios» do brazo dos seus maridos, aparecía o director do centro e eran tumbadas na cama, elas berraban que non estaban tolas e coa frase de «tranquila, mujer, que te vamos a ayudar», primeira sedación e punto, xa estaba.

«De todos os meus traballos, penso que esta novela é a que máis agarimo está recibindo» Diego Giráldez — Escritor

Estas mulleres convertéronse en mortas civís, porque desaparecían completamente. A lexislación da época tamén o permitía e o ingreso nun centro psiquiátrico supoñía para as mulleres a súa morte civil, porque perdían os seus dereitos e a súa voz, porque a súa palabra deixaba de contar ao ser etiquetadas como tolas. É moi curioso ver como por ser rebeldes, «histéricas» e mesmo por promiscuidade sexual, por facer o que lles daba a gana, xa estaban tolas, entraban alí e a realidade era estarrecedora. A súa palabra deixa de contar e calquera queixa é síntoma de enfermidade, porque esta práctica servía para neutralizar calquera forma de protesta ou autonomía... É demoledor. A modo de exemplos, hai casos como o de Carmen, de 33 anos, internada por «histérica afeccionada aos homes»; Encarnación, de 18, «afectada» porque «a vista dun home - segundo os que a meteron alí- provocaba excitación sexual»; ou Dolores, «a muda», internada tras un embarazo que é acusada pola súa familia de levar unha vida depravada e que permaneceu en Conxo ata 1974, dende os 14 anos, sen un diagnóstico claro. Insisto, eu leveino a ficción, pero esta é unha realidade estarrecedora e é certo que podería ser unha novela enteira. Polo menos que estos libros, tanto os ensaios como a ficción, sirvan para visibilizar esta realidade.

—Deslízanse tamén o xornalismo e o mundo editorial, con algunha que outra crítica. Que hai de autobiográfico aí vencellado a estes sectores que coñece ben?

Comezando polo xornalismo, o capítulo no que Pilar Fonte conta como entra a traballar nun xornal: ese son eu. Eu traballei nun xornal comarcal, que sempre dixen que é o máis semellante a ser un corresponsal de guerra, e gústame moito ese arranque de capítulo porque entrei a traballar nun xornal facendo unha mudanza, cargando fardos de xornais dun lado a outro, e cando chegaba a casa completamente destrozado a miña nai miraba ao meu pai e dicía: «Sí que es duro esto del periodismo...». E sobre o mundo editorial, quería tocar a lentidade á hora de escribir e publicar. Vivimos nun momento no que estamos afogados por libros e publicacións e eu sempre apostei pola literatura máis pausada. Chegaron a dicirme que tiña que publicar un libro ao ano e eu dixen que non sabía escribir así, polo que quería denunciar ese exceso comercial da literatura actual, insuflando algo de calma e sosego.

O escritor Diego Giráldez. / ALBA VILLAR

—Que supuxo recibir un dos galardóns literarios máis relevantes en Galicia con esta obra?

Podemos caer nos tópicos, pero é que hai que caer, porque ao final a todo o mundo nos gusta que che recoñezan o traballo e máis cun premio así, porque isto o que fai é darche un empurrón para momentos de baixón, que é algo que pasa moito, ou para cando estás buscando unha historia e non aparece... O oficio da escrita é moi frustrante, de feito, eu sempre digo que escribir doe moito, polo que premios coma este animan e dan un pulo, polo que estou moi contento. Ademais, son 15.000 euros, que tamén hai que dicilo.

—Ese aspecto tamén é importante, malia que en moitas ocasións non se comente, claro.

Si e, precisamente, o vindeiro sábado vou a Miño para falar de premios literarios con outros compañeiros e compañeiras, sobre que nos parecen, e eu penso que é un mecanismo moi bo, non só por empurrar aos escritores con traxectoria, senón tamén a xente que está creando e non tivo oportunidade de publicar, e que logo descubrimos grazas a isto.

—O libro apenas leva un mes publicado, como está sendo a acollida entre os lectores e lectoras?

A miña anterior novela, O meu sangue, funcionou moi ben, pero é certo que con As obras póstumas estou notando ao público moi ilusionado. Estou recibindo moitas mensaxes nas que me din: «É curta, pero que intensa!». E tamén hai xente que me di algo moi bonito que é que a van reler ou que só están lendo os capítulos que corresonden a «Figuras de xardín», porque son relatos curtos e a parte máis lírica. Ademais, tamén me están chamando de moitos clubs de lectura e de librarías de toda Galicia, polo que creo que está conseguindo iso que fai o boca a boca, porque como xa dixen, vivir disto é difícil, pero alomenos está ben que nos lean e penso que esta novela está sendo lida e, polo de agora, diría que de todos os meus traballos é a que máis agarimo está recibindo.